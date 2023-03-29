Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştı! "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter ve Instagram hesaplarından yeni bir paylaşım yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımda yapay zekayla yapıldığı düşünülen fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafta İmamoğlu'nun gitar çalarken tasvir edildiği görüldü.

"SEVDİM BU İŞİ"

İBB Başkanı İmamoğlu söz konusu paylaşımında, "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek... Teşekkürler @metomkp, sevdim bu işi" ifadelerini kullandı.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı

Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek... Teşekkürler @metomkp, sevdim bu işi ???????? pic.twitter.com/fUrGFu6DD6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2023



