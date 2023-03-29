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  4. Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştı! "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek..."

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştı! "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek..."

29.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek..." diyerek yapay zekayla yapıldığı düşünülen bir fotoğrafını paylaştı. İmamoğlu'nu gitar çalarken tasvir eden fotoğraf dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştı! "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter ve Instagram hesaplarından yeni bir paylaşım yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımda yapay zekayla yapıldığı düşünülen fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafta İmamoğlu'nun gitar çalarken tasvir edildiği görüldü.

"SEVDİM BU İŞİ"

İBB Başkanı İmamoğlu söz konusu paylaşımında, "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek... Teşekkürler @metomkp, sevdim bu işi" ifadelerini kullandı.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı


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Ekrem İmamoğlu sosyal medya

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