Ekrem İmamoğlu: Taksi düzenini değiştireceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” açıklamasının ardından İBB de dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; İstanbul'da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabının hayata geçeceğini belirtmişti. Öte yandan İBB de taksi plakası tahsisi ile ilgili yürürlüğe girecek sistemi açıklamıştı.

"TAKSİ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Son olarak İmamoğlu Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında "İBB olarak önce 16 milyon İstanbullu’nun sonra da alın teriyle çalışan, binlerce gerçek taksi esnafımızın yanındayız. Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz. İstanbulluların desteğiyle her şeyin üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.

İBB olarak önce 16 milyon İstanbullu’nun sonra da alın teriyle çalışan, binlerce gerçek taksi esnafımızın yanındayız. Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz. İstanbulluların desteğiyle her şeyin üstesinden geliriz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 19, 2021



