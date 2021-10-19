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Ekrem İmamoğlu: Taksi düzenini değiştireceğiz

19.10.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin ticari taksi plakası sahipliği konusundaki açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. İmamoğlu açıklamasında "Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: Taksi düzenini değiştireceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” açıklamasının ardından İBB de dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Gözünüz bizde olsunEkrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Gözünüz bizde olsun

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; İstanbul'da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabının hayata geçeceğini belirtmişti. Öte yandan İBB de taksi plakası tahsisi ile ilgili yürürlüğe girecek sistemi açıklamıştı.

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"TAKSİ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Son olarak İmamoğlu Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında "İBB olarak önce 16 milyon İstanbullu’nun sonra da alın teriyle çalışan, binlerce gerçek taksi esnafımızın yanındayız. Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz. İstanbulluların desteğiyle her şeyin üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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