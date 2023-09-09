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Ekspertiz firması fark etti! İkinci el araç aldı bakın ne çıktı

09.09.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil satışlarında yapılan hileler gün geçtikte artıyor. Bir ekspertiz firmasının sahibi otomobilin tavan döşemesini kaldırdı ve gördüklerine inanamadı. Arabanın tavan döşemesini kaldırdı ve tahtalarla desteklendiğini fark etti.

Ekspertiz firması fark etti! İkinci el araç aldı bakın ne çıktı

İkinci el otomobil satarken yapılan hileler her geçen gün şaşırtıyor. Ekspertize getirilen bir otomobilin kontrolünde tavan döşemesinin aralanmasının sonucunda tavanın kaynak yapılarak aralara tahta konularak sabitlendiği ortaya çıktı. Aracın ekspertizini yapan Ferdi Gökçe, gördükleriyle şaşkına döndüğünü söyledi. Gökçe, "Galiba arabayı bir otomobil ustası değil de marangoz yapmış. Bu araçlarda can taşınıyor, bu şekilde düşüncesizce yapılan tamirler can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Tamir yapan kişi tavanı iki tane tahta parçasıyla sabitlemiş" dedi.

'ARACI SANKİ MARANGOZ TAMİR ETMİŞ'

Ekspertiz yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri belirten Ferdi Gökçe, "Vatandaş aracı ekspertiz yaptırmadan satın almış. Daha sonrasında içine bir kuşku düşmüş ve ekspertize getirmeye karar vermiş. Aracın muayenesini yaparken çok farklı bir olaya tanıklık ettik. Aracı sanki bir oto tamirci değil de marangoz düzeltmiş gibiydi. Aracın tavan bölümünün iç kısmına kaynak yapılmış ve bu kaynak yapılırken odunlarla tutturulmuş. Bunu nasıl yapabildiler aklım almadı. Sonuçta bu araçlarda can taşınıyor. Bu tarz işler gerçek ustalara da bir hakaret niteliğindedir. Bir araba tavanı nasıl olur da tahtalarla desteklenir. Normalde bize araba döşemelerini açarken kızarlar abi hasar gelir bir şey olur diye. Ama hasar vermeden hafif döşemeleri kaldırıp kontrol ettiğimizde bu tarz farklı şeyleri göz önüne çıkarabiliyoruz. Aracın tavanında direklerinde hasar gördüğümüzde fitilleri mutlaka aralarız. Bizde bu şekilde tavan döşemesini araladığımızda bu tabloyla karşılaştık" şeklinde konuştu.

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"EKSPERTİZDEN ÖNCE ARAÇ ALACAK KİŞİLER ÖNCE KENDİLERİ KONTROL ETSİN"

Araç alırken ekspertiz yaptıracakların tam bir muayene yapmaları gerektiğini belirten Ferdi Gökçe, "Otomobil muayenesi yaparken tavan fitillerini araladığımda tavanında işlem vardı ve bu işlemi sanki bir marangoz gibi tahtalarla desteklediklerini fark ettim. İnsanlar araç alırken ekspertiz noktaları aramakta. Ekspertize gelmeden önce aracın HGS programından kilometre verilerini kontrol edebilir. Daha sonra aracın hasar kaydına bakmaları lazım. Yine hemen biz ekspertize gelmelerine gerek yok araca bir binip sürebilir ve önden bir kontrol yapmış olur. Gözle ve ekspertiz olmadan yapılabilecek kontrolleri önce kendileri yapsınlar. Araç bu aşamalardan geçtikten sonra ekspertize gelsinler" dedi.

"ARAÇLARINI EKSPERTİZ YAPTIRACAKLAR TAM BİR MUAYENE YAPTIRSIN"

Araç kontrollerinin önemine vurgu yapan Gökçe, "Kurumsal veya bağımsız ekspertizler hiç fark etmez hangisine giderseniz fiyatından kaçmayın. Sonuçta bir mal alıyorsunuz ve bu aldığınız araçta kendiniz veya ailenizi taşıyacaksınız. Birkaç kısmına baktırıp tamam sorun yok demek yerine aracı tamamen muayene ettirin. Çünkü sizin göremediğiniz birçok işlemi eksperler fark ediyor veya buluyor. Burada olan örnek gibi çok farklı manzaralarla karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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