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'El Chapo' için düzenlenen partiye ordudan baskın

19.12.2020 16:43 | Son Güncelleme:
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'El Chapo' için düzenlenen partiye ordudan baskın

Meksika’da uyuşturucu baronu ‘El Chapo’ ve oğullarını onurlandırmak için düzenlenen canlı müzik gruplarının da yer aldığı kartel partisi, Meksika ordusu tarafından basıldı.

Meksika’nın batısında, hapisteki uyuşturucu baronu Joaquin ‘El Chapo’ Guzman ve oğullarını onurlandırmak için kartel üyeleri tarafından düzenlendiği ifade edilen Noel partisi Meksika ordusu tarafından basıldı. Sinaloa Eyaleti Güvenlik Şefi Cristobal Castaneda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu partiye dair sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sonra güvenlik görevlilerinin etkinliğe gönderildiğini ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, San Diego’da açık hava konserinin de yer aldığı partiye yaklaşık 800 kişi katıldı. Partide, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin ihlal edildiği ifade edildi. Ayrıca, kartel üyelerinin, bazıları suç örgütünün ‘Cardel de Sinaloa’nın İspanyolca kısaltması olan ‘CDS’ harflerini de içeren 7 araçlık bir çekiliş düzenlediği ileri sürüldü. Herhangi bir gözaltı yapılmadığı, ancak tüm araçlara el konulduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA


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