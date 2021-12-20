Elazığ, Eskişehir ve Tunceli'de okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Elazığ, Eskişehir ve Tunceli'de okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksaklıklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kar yağışının etkili olduğu ve ulaşımın zorlaştığı yerlerde okullar tatil oldu. Peki Elazığ, Eskişehir ve Tunceli'de okullar tatil mi?

ELAZIĞ, ESKİŞEHİR VE TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Tatilin, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü için geçerli olduğu açıklandı.

Yoğun kar yağışı Eskişehir'de kendini gösterdi. Böylece Eskişehir'de 3 ilçede okullar tatil edildi.

Elazığ'da da 21 köy yolu, ulaşıma kapandığı belirtilirken okulların tatil olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

KONYA'DA OKULLAR TATİL

Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karatay, Selçuklu, Meram, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okulların tatil olduğu belirtildi.



