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"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu: "Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım"

10.02.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam yayınladığı videoda "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." demişti. Gündem yaratan açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Bu onun kişisel protestosudur. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız." demişti. Kılıçdaroğlu son açıklamasında "Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım." dedi.

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu: "Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." şeklindeki açıklamaları büyük bir gündem yarattı. Bu sözlerin ardından çeşitli açıklamalar yapılırken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun, faturasını ödemeyen, ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken on milyonların sesi olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalmayı göze aldığını söyleyen Özel, "Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız. Bizim yaklaşımımız 5'li çeteye başkaldırmakken saray zihniyeti bunu kendisine ve devlete baş kaldırmak olarak görüyorsa sarayı 5'li çetenin emrine, devleti de bir partinin devletine dönüştürdüğünün itirafıdır." diye konuştu. Özel'in bu açıklamalarının üzerine Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yaptı.

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"BU HATADAN DÖNÜLMEZSE DİĞER ADIMLARI DA ATACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu

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