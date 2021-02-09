Elektronik sigara koronavirüs riskini 5 kat artırıyor!

Amerika’da yapılan çalışma, elektronik sigara içen kişilerde koronavirüse yakalanma riskinin 5 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Araştırmanın olayın ciddiyetini gözler önüne serdiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, elektronik sigaranın zararlarına dikkat çekti. Koronavirüsün bulaşma ihtimalinin elektronik sigara ile kat kat arttığını anlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Son dönemlerde elektronik ve ısıtılmış sigara kullanımı ciddi şekilde arttı. Bu aslında sigara bağımlılığının bir benzeri. Ancak hastalıklardan korunmuyor sadece kendinizi yalancı bir emniyete alıyorsunuz. Elektronik sigara kullanırken ortamda maskenizi indiriyorsunuz, tedbirsiz davranıyorsunuz. Dumanı derin çekme ile ortamdaki havayı virüs parçacıklarıyla ciğerlerinize çekiyorsunuz. Zaten varyantlı virüslerin gelmesiyle koronavirüsün bulaş ihtimali kat kat artıyor” diye konuştu.

MERDİVEN ALTINDA ÜRETİLİYOR KİMYASALLAR İÇERİYOR

Elektronik sigaraların normal sigaradan daha zararlı olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Bunlar aslında tütün ürünleri değil. Gliserin içerisine eklenmiş olan nikotin ve esanstan oluşan yağlı bir ürün. Açıkçası bunlar standardize olmadığı için, herkes tarafından kolayca merdiven altında üretilebildiğinden ve bunun yanında içerisindeki kimyasalların yan etkileri bilinmediğinden sigaradan fazla zarara yol açıyor. Sigara bırakmak amacıyla elektronik sigara kullanımının büyük bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Sigaranın etkileri nikotin ve yanan yağla beraber alınan o dumanın ciddi yan etkilere neden olabileceğini söyleyebiliriz. Elektronik sigara, sigaradan çok daha zararlı bir durum içeriyor. Kendi kliniğimizde yaptığımız çalışma gösterdi ki bunun hastalık olarak akciğerde yaptığı etki normal sigaranın zararıyla hemen hemen aynı oranda” ifadelerini kullandı.