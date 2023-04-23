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'Elime değse vallahi billahi elimi keserim' diyerek sert çıktı! Akşener ile Yavaş'tan çok net PKK mesajları: "Kandil silah bırakmazsa başlarına füze yağar"

23.04.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile bugün Konya'da yaptığı konuşmada terörle mücadele mesajları verirken çarpıcı ifadeler kullandı. Eline bugüne dek terörist eli değmediğini söyleyen Akşener "O terörist eli, bu ele değse; vallahi keserim, billahi keserim" diye konuştu. Mansur Yavaş da "Çözüm süresi içerisinde yaptıkları PKK ve Öcalan güzellemelerini unutmadık" sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

'Elime değse vallahi billahi elimi keserim' diyerek sert çıktı! Akşener ile Yavaş'tan çok net PKK mesajları: "Kandil silah bırakmazsa başlarına füze yağar"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Akşener ve Mansur Yavaş Konya'da halka seslendi. İki ismin de gündeminde terörle mücadele vardı. Mansur Yavaş'ın "HDP'nin, PKK'nın görüşleri belli; özerklik, federasyon. Türk kelimesinden, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar. HÜDA PAR da aynısı. Evet hem HÜDA PAR hem PKK, 'Ne mutlu Türküm' diyenlerden rahatsız; ama HDP, ayrı parti olarak seçime giriyor. Ancak bu görüşleri savunan HÜDA PAR'a kendi listelerinde yer veriyorlar. Hizbullah'ın uzantısı olan HÜDA PAR'a. Bu, büyük bir samimiyetsizlik" sözleri dikkat çekti. Akşener ise "Elime terörist eli değse vallahi billahi keserim" dedi.

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"O TOGG, PARTİSİNİN MALI DEĞİL"

Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile Konya'ya geldi. Zafer Meydanı'nda seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Akşener ile Yavaş, burada halka seslendi.

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Mansur Yavaş, Togg, İHA ve SİHA'ların bir partinin malı olmadığını belirterek şunları söyledi:

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''Sevgili Konyalılar, devletin güvenlik politikası, milli politikaları hiç kimseye göre değişmez. O Togg, partisinin malı değil. O İHA'lar, SİHA'lar, bir partinin malı değil; devletin malıdır. Nasıl ASELSAN, HAVELSAN 80'li yıllarda kurulup gelen hükümetlerin emrine verildiyse; yine elde edilen kazanımların hepsi yeni hükümetin emrine alınacak."

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"ONLAR, MEVSİMLİK VATANSEVER"

Kandil'in silah bırakmadığı sürece başına füze yağacağını belirten Yavaş şöyle konuştu:

"Çözüm süresi içerisinde yaptıkları PKK ve Öcalan güzellemelerini unutmadık. Onlar, mevsimlik vatansever; yerine göre düşman, yerine göre vatansever olurlar. Biz sapına kadar vatanseveriz. Her zaman vatanseveriz. PKK'ya, PKK deriz. Teröristine terörist deriz. Bakınız, HDP gitti, ayrı parti olarak seçime gidiyor. HDP'nin, PKK'nın görüşleri belli; özerklik, federasyon. Türk kelimesinden, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar. Öyle bir zihniyete sahipler. HÜDA PAR da aynısı. Evet hem HÜDA PAR hem PKK, 'Ne mutlu Türküm' diyenlerden rahatsız; ama HDP, ayrı parti olarak seçime giriyor. Ancak bu görüşleri savunan HÜDA PAR'a kendi listelerinde yer veriyorlar. Hizbullah'ın uzantısı olan HÜDA PAR'a. Bu, büyük bir samimiyetsizlik. Niye böyle yapıyorlar? Çakarlı araçları kaybetmek istemiyorlar. Liyakatsiz insanları iş başına getirmeye devam etmek istiyorlar. Sokaktaki sıkıntıyı görmüyorlar."

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"ŞUCULUKTAN, BUCULUKTAN YORULDUK"

Meral Akşener de seçimlerde herkesin kendi iradesi ile istediği kişi ve partiye oy vereceğini belirterek şöyle konuştu:

"21 yıldır şuculuktan, buculuktan yorulduk be kardeşim. Yorulduk. Şimdi bakın, kendi özelimden söyleyeyim. Seçmen nasıl velinimet olur? Seçmen nasıl patron olur? Bir iktidar, 21 yıl boyunca uzarsa; o sene doğmuş çocuklar, artık seçmendir. Başka bir hayat bilmezler. Şimdi sevgili oğlum, bütün sebep; bizim yaşımızdakiler haberin olsun. Sizin hayatınızı kaydırdık. Ne deseniz, haklısınız. Şimdi bakın, kendi özelimden bir örnek vereyim. Oğlum ben hacıyım; 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Cenabıhak kabul etsin. Eğer kul hakkına el uzatıyorsam, o namazın ne bana ne sana faydası var. Bu namazın bir manası yok."

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"BİZİM İÇİN PKK, BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

AK Parti’yi eleştiren Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi seçime gidiyoruz. Söylenecek tek laf yok. Neler gündemde? PKK'lı olmak, gündemde. Kafir olmak, gündem. Kandil ile ahbaplık gündemde. Yav arkadaş, ben Meral Akşener'im, açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Bu ele, bugüne kadar terörist eli değmedi. Allah hakkı için değmedi. Vallahi değmedi, billahi değmedi. O terörist eli, bu ele değse; vallahi keserim, billahi keserim. Allah şahit olsun, keserim. Ya arkadaş, Recep Bey, iftira atıp duruyorsun; günahtır, günah. Senin bu elinde PKK'nın eli var. Abdullah Öcalan'ın kardeşine 'Bizim Mehmet' dedin. Adam diyor ki; bizim Mehmet. Yahu arkadaş, ne zamandır arkadaş oldunuz, akraba oldunuz? Onun diğer kardeşi Osman Öcalan; TRT'de konuşma yapıyor. Bu elde de Hizbullah var. Yahu iki elinde de terör örgütü. Bizim için PKK, bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahredeceğiz. Ama Gonca Kurişlerin, Gaffar Okanların katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Meral Akşener

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