Ellerde oluşan çatlaklar için 12 çözüm yöntemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) korunmamızda ellerimizi 20 saniye boyunca yıkamamız, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise dezenfektan veya kolonya ile temizlememiz yaşamsal öneme sahip. Ancak ellerimizi gereğinden sık ve uzun süreli yıkamak, dezenfektan veya kolonya kullanımını abartmak; ellerde kurumaya ve buna bağlı olarak da çatlak oluşumuna neden olabiliyor. Eğer ellerimizi korumazsak bu çatlaklar zamanla hem çoğalıyor hem de giderek büyüyüp, derinleşiyor. Üstelik acıma, ağrı, sızı ve kızarıklık gibi sorunlar oluşturmasının yanı sıra çeşitli enfeksiyon hastalıklarının gelişme riskini de artırıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt ellerde çatlama ve yarılma gibi deri bütünlüğünün bozulduğu durumların bakteri, mantar ile virüs gibi her türlü enfeksiyon etkeni için giriş kapısı oluşturabileceği uyarısında bulunarak, “Bunun sonucunda bakteriyel deri enfeksiyonları, mantar, siğil gibi sorunlar ve deride bariyer özelliğinin kaybına bağlı olarak egzama oluşabiliyor. Dolayısıyla evden dışarı çıkarken bu tarz yaraların yara bandı veya pansumanla kapatılması çok önemli” diyor. Peki ellerimizi korumak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt el çatlaklarına karşı 12 etkili çözümü anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

ÇATLAKLARDAN KORUNMAK İÇİN… Su ve sabunla temizleyin Ellerinizi cilt pH’ına uygun, renksiz ve kokusuz (klasik beyaz sabun) veya nemlendirici özelliğe sahip (gliserinli/zeytinyağlı vb) katı sabunlarla yıkayın. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, dışarıyla temasınız yoksa ellerinizi su ve sabunla yıkamanızın dezenfeksiyon için yeterli geleceğini belirterek, “Bu ürünler cildin doğal yağ içeriğini daha etkiledikleri için cilde nem sağlıyor, daha az kuruluk oluşturuyorlar. Sıvı ve antibakteriyel etkili sabunlar ise daha fazla kimyasal içeriğe sahip olmaları nedeniyle ellerde kurumayı, dolayısıyla çatlak oluşumunu artırabiliyorlar. Bu nedenle sıvı sabun kullanımında dikkatli olmanızda fayda var” diyor. Bebek ürünlerini kullanın Cildiniz zaten hassas veya çok kuruysa ya da egzama ile sedef gibi cilt sorunlarınız varsa, klasik sabunlar yerine; eczanelerde satılan ve deterjan özelliği olmayan cilt temizleyiciler ya da bebek ürünlerini kullanmanız daha doğru olacaktır. Her yıkama sonrası mutlaka nemlendirin Ellerinize her yıkama sonrasında nemlendirici uygulamanız, el yıkamanın sebep olduğu kuruluğu, dolayısıyla çatlama riskini önemli derecede azaltıyor. El yıkama dışında ellerinizde kuruluk hissettiğiniz zamanlarda da nemlendirici uygulamanızda fayda var.

Dezenfektan ve kolonyaya dikkat! Dezenfektan veya kolonya gibi ürünleri ev dışında ellerinizi yıkayamayacağınız zamanlarda kullanmanız daha doğru olacaktır. Çünkü bu ürünlerin sık kullanımı ciltte kuruluğa, dolayısıyla zamanla çatlaklara yol açabiliyor. Ellerinizi dezenfektan veya kolonyayla temizlerken, bu ajanların kurutucu etkisini azaltmak için nemlendirici krem kullanmayı ihmal etmeyin. Cilt yapınıza uygun ürün seçin Eğer ek bir cilt hastalığınız yoksa gliserin ve saf vazelin gibi basit içerikli nemlendiriciler ciltte kuruluğa karşı yeterli gelecektir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt ancak ellerinizde aşırı kuruma eğilimi, egzamaya yatkınlık veya sedef gibi hastalıklar varsa, cilt bariyerini onarıcı özelliğe sahip ürünleri tercih etmeniz gerektiğine dikkat çekiyor. Ellerinizi kurularken ovuşturmayın Yıkama sonrasında ellerinizi daha hijyenik olması nedeniyle tek kullanımlık kağıt havlu veya yumuşak pamuklu bir havluyla, ovuşturmadan kurulamaya dikkat edin. Bol su tüketin, meyve ve sebzeye ağırlık verin

Cildinizin nemli kalması için bol su içmeniz ve beslenmenizde meyve ile sebzeye de ağırlık vermeniz gerekiyor. Vücudumuz günlük olarak kilo başına 30 ml suya ihtiyaç duyuyor. Bu da 60 kilo ağırlığındaki bir kişi için yaklaşık 2 litre su anlamına geliyor. Sıcak değil, ılık suyla yıkayın Ciltte çatlakların oluşmaması için el yıkama suyunun sıcaklığı da önemli. Aşırı sıcak veya soğuk suyla yıkamak ciltte kuruluğu artırabileceği için ellerinizi ılık suyla yıkamayı alışkanlık haline getirin. Eldivensiz olmaz! Bu dönemde hemen herkesin temizlik ürünleriyle teması fazlasıyla arttı. Evinizde bulaşık yıkarken ve tüm yüzeyleri temizlerken eldiven kullanmayı asla ihmal etmeyin. Eldivenin içine pamuklu eldiven giymeniz, ellerinizi korumanıza yardımcı olacaktır. ÇATLAKLAR OLUŞTUYSA… Daha yağlı nemlendirici kullanın Ellerinizde çatlaklar oluştuysa kullandığınız nemlendiriciyi daha yağlı olan saf vazelin gibi merhem tarzı nemlendiricilerle değiştirmenizde fayda var. Nemlendiriciniz yeterli gelmezse, cilt bariyerini onarıcı özelliğe sahip dekspantenol, hamamelis, madecossid ve çinko gibi içeriklere sahip kremlerden yararlanabilirsiniz.