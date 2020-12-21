HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü!

Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü!

21.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü!

İstanbul'un barajlarında su seviyeleri her geçen gün azalırken, bu durumdan Elmalı barajı da nasibini aldı. Elmalı barajının su seviyesinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken, baraj suyunu yeşil bir tabakanın kaplaması dikkat çekti.

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 39’larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21,78 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

Birçok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Elmalı barajı da bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre Elmalı barajındaki doluluk oranı Eylül ayında yüzde 32.53 oranında ölçülürken, bu oran Aralık ayında yüzde 24.23 seviyelerine geriledi.

YEŞİL RENGE BÜRÜNDÜ

Öte yandan Baraj suyunun üzerini yeşil bir tabakanın kaplaması ise dikkat çekti.

AW195379_03

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Bodrum'da endişelendiren görüntü! 'Zor günler bekliyor'Bodrum'da endişelendiren görüntü! 'Zor günler bekliyor'
20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Bodrum'da nüfus arttı, 'susuzluk' endişesi oluştu

Bodrum'da endişelendiren görüntü! 'Zor günler bekliyor'

ASELSAN'dan virüslere karşı yeni tanı sistemi! Hastanelerde kullanılacak

Koronavirüs tanısında yeni dönem! Hastanelerde kullanılacak

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 20 Aralık 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamayla ilgili açıklama

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu, yerine İsmail Büyükçelebi vekalet ediyor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.