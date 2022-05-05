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Elon Musk'a Lübnanlılardan sonra şaşırtan bir çağrı daha: "Türk Merdivenleri'ni satın al"

05.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan ünlü milyarder Elon Musk gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnanlılar, Musk'a çağrı yaparak "bizim ülkeyi de satın al" çağrısında bulunmuşlardı. Şimdi ise 72 yaşındaki Ferdinando Sciabarrà, Elon Musk'a Sicilya'daki ünlü Türk Merdivenleri için benzer bir çağrıda bulundu.

Elon Musk'a Lübnanlılardan sonra şaşırtan bir çağrı daha: "Türk Merdivenleri'ni satın al"

72 yaşındaki Ferdinando Sciabarrà, Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'a Türk Merdivenleri'nin bir kısmını satın alma şansı sunuyor. Kısa süre önce simge yapının bir kısmının sahibi ilan edilen Sciabarrà, şimdi onu dünyanın en zengin adamı Elon Musk'a satmayı umuyor.

Guardian'ın haberine göre; Geçen yıl Realmonte, Agrigento'daki yerel yönetimle yaşadığı uzun bir yasal mücadelenin ve merdivenlerin bakımıyla ilgili yıllarca süren şikayetlerin ardından uçurumun bir kısmının sahibi ilan edilen 72 yaşındaki Ferdinando Sciabarrà, alanı açık artırmaya çıkardı. 72 yaşındaki adam, Elon Musk'ın ise ona nasıl daha iyi bakacağını bileceğine inanıyor.

İtalyanca Scala dei Turchi olarak adlandırılan Türk Merdivenleri, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri ve ünlü yazar Andrea Camilleri'nin Müfettiş Montalbano kitaplarında sıklıkla yer alıyor.

TÜRK MERDİVENLERİ'Nİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI! HEDEFİ ELON MUSK...

Daha önce yerel ticaret odası için çalışan Sciabarrà, 19. yüzyıldan kalma miras belgelerine dayanarak mülkiyet iddiasını ortaya koydu. Devlete ait arazileri işgal ettiği için soruşturma açıldıktan sonra uçurumdaki payı geri verildi.

Sciabarrà, yerel ve bölgesel makamların alanı daha iyi korumak veya bir doğa rezervine dönüştürmek için önlemler getirme talepleri reddedildikten sonra şimdi alanı açık artırmaya çıkardığını söyledi. Sciabarrà, “Onu öncelikle Elon Musk'a hitap eden müzayedeye çıkarıyoruz” dedi.

Türk merdivenleri

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Güney Sicilya kıyılarından Akdeniz'e uzanan devasa bir merdiven şeklindeki uçurum, doğal olarak ve aynı zamanda çok sayıda turistin de etkisiyle erozyona uğradı. Hatta bazıları yumuşak beyaz kireçtaşından oluşan kaya parçalarını çaldı. Ocak ayında, bazı kişiler simgesel yapıyı kırmızı demir oksit tozuyla tahrif etti.

Türk Merdivenleri, kötü korunduğu ile ilgili şikayetlerin ardından 2020'nin başlarında savcılar tarafından geçici olarak kapatıldı ve el konuldu. Sciabbarà, ayrıca sitenin korunmasıyla bağlantılı suçlardan dolayı soruşturuldu ve geçen yaz 9 bin 100 euro para cezasına çarptırıldı.

Sciabarrà'nın kızı Angela ise, “Biz onu kamu idaresine bağışlamak istedik, ayrıca bir çevre derneğine emanet etmemiz de engellendi. Turistlerin, kolayca atlanabilen çitlerle değil, kontrollü erişimle güvenli bir şekilde ziyaret etmelerine izin verilmeli. Kaya düşmesinin de önlenmesi gerekiyor.” dedi.

LÜBNANLILAR DA MUSK'A ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, Lübnanlıların Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ünlü milyardere geçtiğimiz günlerde yaptıkları çağrı görenleri hayrete düşürmüştü. Bazı Lübnanlılar, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak Elon Musk'tan ülkelerini satın alıp krizden kurtarmasını istemişti. Bir Twitter kullanıcısı Elon Musk'a seslenirken, Hey, Elon Musk, Lübnan'ı satın almayı düşünür müsün?" ifadesini kullanmıştı. Bir başka kullanıcı da "Merhaba Elon Musk, eğer fazladan bozuk paran varsa tam sana göre satılık bir ülke biliyorum. Adı Lübnan. Düşünürsen bana haber et" demişti.

Lübnan tweet-1

Başka bir kullanıcı ise daha da ileri gitmiş ve Musk'a eğer satın alırsa ülkenin adını değiştirmeyi bile teklif etmişti. "Lübnan'ı satın al, seni kral ilan edelim. Hatta ülkenin adını 'Lebelon' diye de değiştiririz." diyerek de bu teklifini sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk İtalya
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