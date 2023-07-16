Elon Musk’a soğuk duş! Mark Zuckerberg'in Threads atağı pahalıya mal oldu! Twitter'da sert düşüş

Tartışmalı değişiklikler ve geçici tweet görüntüleme kısıtlaması ile gündemden düşmeyen Twitter'ın reklam gelirlerinde yüzde 50 azalma olduğu belirtildi. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in Threads atağı sonrası yaşanan bu durum Elon Musk'ta soğuk duş etkisi yarattı.

TWITTER'IN REKLAM GELİRLERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Bir sosyal medya kullanıcısının sorusu üzerine açıklamada bulunan Elon Musk şu ifadeleri kullandı:

"Reklam gelirindeki yaklaşık yüzde 50 düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala eksideyiz. Başka bir şeye odaklanmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmalıyız"

Uzmanlara göre Elon Musk'ın uygulamayı satın almasından sonra platforma en çok reklam veren ilk bin şirketin neredeyse yarısı Twitter'dan çekildi.

Twitter son olarak, uygulamayı ücretsiz kullananlara getirilen görüntüleme kısıtlamaları yüzünden gündem olmuştu. Musk, kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada görüntüleme sayısını artırdıklarını belirtmişti.

Twitter'ın reklam gelirlerindeki düşüşe, kullanıcıların Instagram tabanlı Threads uygulamasına geçmesi de neden oldu.

