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Elon Musk, bir zamanlar kafes dövüşü yapmayı düşündüğü Mark Zuckerberg'e Threads ile yüklendi: "Zuck'ın kendisi yapmıyor"

01.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Twitter'ın (X) sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e, Meta'nın Twitter rakibi olarak gösterilen sosyal medya platformu Threads'te aktif olmadığını söyleyerek yüklendi. Threads'in "ürkütücü şekilde sessiz" olduğunu düşünen Musk, Zuckerberg'in kendisinin Threads'te paylaşım yapmadığını öne sürdü.

Elon Musk, bir zamanlar kafes dövüşü yapmayı düşündüğü Mark Zuckerberg'e Threads ile yüklendi: "Zuck'ın kendisi yapmıyor"

Insider'ın haberine göre, ünlü milyarder, salı günü yayınlanan "The Joe Rogan Experience" podcast'inin son bölümünde Meta ve platformları hakkındaki görüşlerini paylaştı. Musk, Meta'nın yanı sıra Tesla'nın Cybertruck'ından, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın mahkeme salonu skeçlerine kadar çok çeşitli konulara değindi. Ancak en dikkat çekeni, CEO'luk görevini Mark Zuckerberg'in yaptığı Meta şirketinin Twitter rakibi olarak gösterilen sosyal medya uygulaması Threads hakkındaki görüşleri oldu.

"ZUCK'IN KENDİSİ PAYLAŞIM YAPMIYOR"

Buna göre sunucu Joe Rogan'ın rekor kıran çıkışına rağmen Threads'i "hayalet şehir" olarak nitelendirmesi üzerine Musk, "Evet, ürkütücü şekilde sessiz" dedi ve ekledi:

"Demek istediğim, Zuck'ın kendisi paylaşım yapmıyor. Kendi ürününü kullanmalısın."

Zuckerberg, Insider'ın Threads hesabında yaptığı incelemeye göre en son beş gün önce platformun anketleri ve GIF eklerini kullanıma sunmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Ayrıca platformdaki diğer kullanıcıların gönderilerine yanıt vererek onlarla etkileşime giriyor.

Musk ise X hesabından günde birden fazla kez paylaşım yapıyor ve aynı zamanda diğer X kullanıcılarına geri dönüş sağlıyor.

Rogan'ın platformun Threads ile entegrasyonundan bahsetmesinin ardından Meta'nın sahibi olduğu Instagram ile ilgili de konuşan Musk, "Instagram'da paylaşım yaptığım bir dönem vardı ama kendimi selfie'ler çekerken buldum. Ve 'Benim neyim var böyle?' dedim. Neden beğeniler almak için selfie'ler paylaşıyorum? Bu çılgınca." dedi.

Elon Musk, bir zamanlar bir dövüşe hazır olduğunu ifade ederek, Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmişti.

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Elon Musk Mark Zuckerberg Meta

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