Elon Musk bunu beğenmedi: Tesla düşüşe geçti!

Tesla son dönemde hem ürettiği elektrikli otomobil modelleri ile hem de gittikçe değerlenen hisseler ile dikkat çekiyor. Tesla bunu koronavirüs döneminde yarattığı havaya borçlu. Zira Tesla, koronavirüsün yarattığı ekonomik darboğazdan yükseliş ile çıkan ender firmalardan biriydi. Bu da Tesla hisselerine yüzde 40'a varan bir yükseliş sağladı. Ancak her güzel şeyin sonu olduğu gibi, bunun da bir sonu vardı.

TESLA DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Reuters'ın haberine göre Pazartesi günü Tesla hisselerinde uzun bir zaman sonra ilk kez değişim yaşandı. Yüzde 40 oranında artan Tesla hisseleri, Pazartesi günü yüzde 3,1'lik bir düşüş yaşadı.

TOYOTA'YI GERİDE BIRAKMIŞTI

Tesla böylece uzun bir aradan sonra düşüş trendine girdi. Geçtiğimiz günlerde piyasa değeriyle Toyota'yı geride bırakıp dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla'nın önümüzdeki günlerde hisse değerinde nasıl bir değişim yaşayacağı ise merak ediliyor. Sizce Tesla'nın hisse değeri tekrar yükselecek mi yoksa düşüş trendi devam mı edecek?

