HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk bunu beğenmedi: Tesla düşüşe geçti!

Elon Musk bunu beğenmedi: Tesla düşüşe geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 09:31 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, düşüş trendine girdi. Son dönemde hisseleri yüzde 40 değer kazanan Tesla, haftaya Elon Musk'ı üzebilecek, kayda değer bir düşüş ile başladı.

Elon Musk bunu beğenmedi: Tesla düşüşe geçti!

Tesla son dönemde hem ürettiği elektrikli otomobil modelleri ile hem de gittikçe değerlenen hisseler ile dikkat çekiyor. Tesla bunu koronavirüs döneminde yarattığı havaya borçlu. Zira Tesla, koronavirüsün yarattığı ekonomik darboğazdan yükseliş ile çıkan ender firmalardan biriydi. Bu da Tesla hisselerine yüzde 40'a varan bir yükseliş sağladı. Ancak her güzel şeyin sonu olduğu gibi, bunun da bir sonu vardı.

TESLA DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Reuters'ın haberine göre Pazartesi günü Tesla hisselerinde uzun bir zaman sonra ilk kez değişim yaşandı. Yüzde 40 oranında artan Tesla hisseleri, Pazartesi günü yüzde 3,1'lik bir düşüş yaşadı.

Tesla-2

TOYOTA'YI GERİDE BIRAKMIŞTI

Tesla böylece uzun bir aradan sonra düşüş trendine girdi. Geçtiğimiz günlerde piyasa değeriyle Toyota'yı geride bırakıp dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla'nın önümüzdeki günlerde hisse değerinde nasıl bir değişim yaşayacağı ise merak ediliyor. Sizce Tesla'nın hisse değeri tekrar yükselecek mi yoksa düşüş trendi devam mı edecek?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
iPhone 12 bekleyenleri üzen eksiklik! iPhone 12 bekleyenleri üzen eksiklik!
Alabaylar Çetesi kimdir? Alabaylar Çetesi kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs: Japon yapımı dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku, virüsle mücadeleye odaklandı

Dünyanın en hızlısı koronavirüse çare arıyor!

iPhone 12'nin pil kapasitesi ortaya çıktı: Sonuçlar çok şaşırtıcı!

iPhone 12 bekleyenleri üzen eksiklik!

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! Epic Games'te hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games'te hangi oyunlar ücretsiz? İşte liste

Google bu kez üzdü: Android 11'in en beklenen özelliği güncellemeden çıkartıldı!

Pek çok kişinin merakla beklediği özellik başka bahara kaldı!

Samsung Galaxy Note 20 fiyatı ile Galaxy Note 10'u kıskandıracak!

Samsung'un yeni amiralinden sevinç yaratan fiyat bilgisi!

Android bu sefer herkesi şaşırtacak! Yeni sürümdeki özellikler basına sızdı...

Android bu sefer herkesi şaşırtacak! Yeni sürümdeki özellikler basına sızdı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.