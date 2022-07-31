Elon Musk, "bunu da yapar" denilen bir şeyi daha yapmak üzere! Kendisine özel olacak

Elon Musk, "bunu da yapar" denilen bir şeyi daha yapmak üzere. Austin hakkında haberler paylaşan bir web sitesinin haberine göre; Elon Musk Teksas'ta kendi özel havaalanını inşa etmeyi planlıyor. Yerel kaynak bu iddiasını Austin'in doğusunda, Bastrop yakınlarındaki bir havaalanı için planların onaylandığını söyleyen kişilere dayandırdı.

BİRÇOK ŞİRKETİ TEKSAS'TA

Musk, SpaceX ve Boring Company de dahil olmak üzere birçok şirketini Teksas'ta kurdu. Aralık ayında ise Tesla'nın genel merkezini Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşıdı. Şimdi de şirketleri için Teksas’ta arazi satın alıyor. Havaalanı, bu operasyonlar için kullanılabilir.

Geçtiğimiz ay, Gulfstream G650ER ile uçan Musk'ın, uçağını taban fiyatı 78 milyon dolar olan G700 ile değiştirmeyi planladığı da söylenmişti.

Elon Musk, Giga Texas'ı açtıktan sonra yaptığı konuşmada ise Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na arabayla 10 dakikalık mesafede olmasıyla övünmüştü.

STANDARTLARI KARŞILAMAK ŞART

Özel bir havaalanı inşa etmek ise Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) onayını ve ayrıca ajans tarafından belirlenen standartlarını karşılamayı gerektiriyor. Ancak yerel düzenlemeler de geçerli olabilir.

Bastrop konseyi ve ekonomik kalkınma örgütü ise Insider'a henüz herhangi bir plandan haberdar olmadıklarını belirtti.

