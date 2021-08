Elon Musk, direksiyon simidinin olmasını istememiş!

Tim Higgins'in kitabının yankıları sürüyor. Kitapta birbirinden ilginç iddialar yer alıyor. Bu iddialardan birisi Elon Musk ile Apple CEO'su Tim Cook'un arasında geçen bir telefon görüşmesi ile alakalı. Ancak bir diğer iddia, Elon Musk'ın Tesla Model Y'deki direksiyon simidi ile ilgili. Üstelik bu iddia, diğerlerinden çok daha garip.

DİREKSİYON SİMİDİNİ İSTEMEMİŞ

"Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century" adlı kitaba göre Elon Musk, Tesla'nın elektrikli otomobili Model Y'de direksiyon simidinin yer almasını istememiş. Ancak başmühendis Doug Field tarafından yönetilen Tesla mühendisleri Musk'ın bu yöndeki fikrine rağmen yine de bir direksiyon simidi geliştirmişler.

DOUG FIELD ENDİŞE DUYUYORDU

Higgins'e göre Field, Musk'ın araç geliştirilme süreçlerine en küçük ayrıntılara kadar müdahale etmesinden endişe duyuyordu ve onun araya girmesini önlemek istiyordu. Doug Field, 2018'in ortalarında Tesla'dan ayrılmıştı.

MODEL S PLAID İLE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Aslında Tesla, Elon Musk'ın istediği gibi direksiyon simidini tamamen yok etmese bile bunun üzerinde köklü bir değişiklik yaptı. Şirket, dünyanın en hızlı seri üretim aracı olan Model S Plaid'e yarım direksiyon yerleştirdi.

Üstelik Musk, Tesla Model S Plaid'te yarım direksiyonun standart olduğunu da doğruladı.