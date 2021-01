Elon Musk en iyi karbon yakalama sistemini 100 milyon dolar ile ödüllendirecek!

Küresel ısınma, en az koronavirüs kadar insanlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın yaratacağı etkileri görmezden gelmenin büyük bir sorun olduğunu söyleyerek, çeşitli yollarla Dünya'yı bekleyen tehlikeye yönelik insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bu anlamda karbon ayak izini azaltmak en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Ünlü isimler de küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla sık sık çağrılar yapıyor. Bu ünlü isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in CEO'su, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden küresel ısınma için önemli bir duyuru yaptı. Musk, paylaştığı tweetinde en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı. Musk'ın tweeti çok kısa bir süre içerisinde 250 bin beğeniyi ve 25 bin retweeti geçti. Ünlü ismin ödül tweeti sonrası karbon yakalama sisteminin ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology