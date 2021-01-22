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Elon Musk en iyi karbon yakalama sistemini 100 milyon dolar ile ödüllendirecek!

22.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Elon Musk en iyi karbon yakalama sistemini 100 milyon dolar ile ödüllendirecek!

Dünyanın en zengin kişilerinden olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'da "en iyi karbon yakalama sistemine" 100 milyon dolar ödül vermeyi planladığını duyurdu.

Küresel ısınma, en az koronavirüs kadar insanlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın yaratacağı etkileri görmezden gelmenin büyük bir sorun olduğunu söyleyerek, çeşitli yollarla Dünya'yı bekleyen tehlikeye yönelik insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bu anlamda karbon ayak izini azaltmak en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Ünlü isimler de küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla sık sık çağrılar yapıyor. Bu ünlü isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in CEO'su, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk.

ELON MUSK'TAN 100 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden küresel ısınma için önemli bir duyuru yaptı. Musk, paylaştığı tweetinde en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı. Musk'ın tweeti çok kısa bir süre içerisinde 250 bin beğeniyi ve 25 bin retweeti geçti. Ünlü ismin ödül tweeti sonrası karbon yakalama sisteminin ne olduğu merak edilmeye başlandı.

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KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR?

İklim değişikliğini önlemek için geliştirilen karbon yakalama ve depolama yöntemlerinde amaç, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden karbondioksiti (CO2) yakalayıp sıkıştırarak yeraltına, örneğin tükenmiş petrol yataklarına doldurmaktır. Elon Musk ise böyle bir sistemi en iyi hale getirmiş olan kişi veya kurumlara vereceği ödülün detaylarını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtmiş durumda. Bakalım, Musk'ın açıklayacağı detaylar neler içerecek?

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