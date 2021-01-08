Elon Musk'tan WhatsApp'ın kararına karşı 'Signal' önerisi!

WhatsApp'ın kullanım koşullarını ve gizlilik ilkelerini değiştirmesi kararı dün teknoloji gündemine deyim yerindeyse damga vurdu. Peki karar neden bu kadar çok konuşuldu? Bunun arkasında WhatsApp'ın alternatif bir seçenek sunmadan onay istemesi yatıyor. Zira 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkeleri, WhatsApp kullanıcılarından, verilerinin Facebook ve Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşılmasını kabul etmesini istiyor. Kullanıcılara 'onayla' dışında bir seçenek ise bırakılmıyor. Başka bir deyiş ile gizlilik ilkelerini onaylamayanlar WhatsApp kullanmaya devam edemiyor. Birçok kişinin tepkisini çeken bu karar, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Hatta dün Amazon CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk da WhatsApp'ın kararına karşı tepki gösterenler arasındaydı. Ancak Musk'ın tepkisi bir eleştiri değil, bir tavsiye içeriyordu.

ELON MUSK SİGNAL İÇİN TWEET ATTI

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı kısa ve öz bir açıklama ile WhatsApp'ın gizlilik kararına karşı tepkisini gösterdi. Musk, ''Signal kullanın'' diyerek takpçileri WhatsApp'ın alternatifi olan Signal uygulamasını kullanmaya davet etti. Musk'ın tweeti kısa bir süre içerisinde yüksek etkileşim sayısına ulaştı. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in de Musk'ın Signal kullanın dediği tweeti retweetlediği görüldü.