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  4. Elon Musk hazırlıklara başladı! Mark Zuckerberg ile olası kafes dövüşü öncesinde UFC efsanesiyle antrenman yaptı

Elon Musk hazırlıklara başladı! Mark Zuckerberg ile olası kafes dövüşü öncesinde UFC efsanesiyle antrenman yaptı

05.07.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Mark Zuckerberg ile olası bir karşılaşma öncesinde eski UFC şampiyonu Georges St-Pierre ile bir antrenman seansına katıldığı ortaya çıktı. Musk, antrenman seansıyla ilgili tweet'inde "çok daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu" söyledi.

İki teknoloji milyarderini karşı karşıya getiren olay geçen ay yaşanmıştı.

Meta'nın yakında Twitter'a rakip olarak Threads adında bir platform başlatabileceğine yönelik söylentilere yanıt veren Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir Twitter kullanıcısının "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk ju jitsu yaptığını duydum" demesine karşılık "Kafes maçına hazırım" diye yazmıştı.

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Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Zuckerberg ise buna "Bana konum gönder" şeklinde cevap vermişti.

Bu cevap sonrası olası dövüşün ciddi bir hal alabileceğine yönelik birçok olay yaşandı.

ESKİ UFC ŞAMPİYONU İLE ANTRENMAN!

Son olarak Lex Fridman'ın paylaştığı tweet'e göre Elon Musk, Mark Zuckerberg ile olası bir karşılaşma öncesinde eski UFC şampiyonu Georges St-Pierre ile bir antrenman seansına katıldı.

Kanadalı dövüşçü, 2019'da emekli olmadan önce iki sıklette şampiyonluk kazanarak gelmiş geçmiş en büyük karma dövüş sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

Onlara, Brezilya Jiu-Jitsu'sunun en saygın eğitmenleri arasında yer alan ve birçok dünya şampiyonuna koçluk yapmış olan John Danaher'ın da katıldığı görüldü.

Fridman, yaptığı paylaşımda, "Dün gece Elon Musk, Georges St-Pierre ve John Danaher ile harika bir antrenman seansı geçirdim" dedi.

Musk ise bu paylaşıma "Gerçekten eğlenceliydi! Buradan çıkan sonuç, çok daha fazla eğitime ihtiyacım olduğu." şeklinde yanıt verdi.

Mark Zuckerberg ile Elon Musk'ın gerçekten de dövüşüp dövüşmeyeceği bilinmiyor. Olası dövüş için herhangi bir tarih veya mekan ise açıklanmadı.

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