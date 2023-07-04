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Şimdi Elon Musk düşünsün! Instagram, Twitter'a resmen meydan okudu! Threads kullanıma açılıyor

04.07.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirmesi nedeniyle eleştirildi. Popüler platformu satın aldıktan sonra birçok değişikliğe imza atan ünlü iş adamına Instagram'ın da bünyesinde yer aldığı Meta'dan tokat gibi bir yanıt geldi. Meta, Twitter'a rakip olacak yeni uygulaması Threads'ı kullanıma açıyor.

Şimdi Elon Musk düşünsün! Instagram, Twitter'a resmen meydan okudu! Threads kullanıma açılıyor

Elon Musk, Twitter için aldığı geçici sınırlama kararı sonrası gelen eleştiriler üzerine geri adım atmadı. Şirketin CEO'su sınırlama limitinin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti. Öte yandan Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta da Twitter'a rakip olacak yeni bir uygulama geliştirdi. Threads, perşembe günü kullanıma sunulacak.

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META'DAN ELON MUSK'A TOKAT GİBİ YANIT

Elon Musk'ın bu hamle sonrası yapacağı açıklama şimdiden merak konusu oldu.

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Edinilen bilgiye göre; Threads, kullanıcıların ilgilendikleri konular hakkında paylaşımlar yapabilecekleri, takip edebilecekleri ve tartışabilecekleri bir platform olacak. Uygulamaya Instagram hesabıyla giriş yapılabilecek.

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Threads kullanıcıları, Instagram’dan takip ettikleri hesapları ve sayfaları bu uygulamaya da aktarabilecekler.

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TWITTER GİBİ KARAKTER SINIRLAMASI OLACAK

Threads, Twitter’a benzer bir arayüze sahip olacak ve paylaşımlarda karakter sınırlaması olacak. Kullanıcılar, Twitter'da olduğu gibi paylaşımlara fotoğraf, video veya link de ekleyebilecekler.

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Threads kullananlar paylaşımları beğenip yorum yapabilecek, yeniden paylaşarak başka kişilere gönderebilecekler.

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Threads uygulamasının perşembe günü kullanıma sunulması bekleniyor.

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ELON MUSK KAFES MAÇINA DAVET ETMİŞTİ

Threads uygulamasının geliştirilmesi Meta’nın baş ürün sorumlusu Chris Cox tarafından Ocak ayında duyurulmuştu. Cox, Threads’in “aklı başında yönetilen” bir platform olacağını söylemişti. Bu sözler üzerine Twitter CEO’su Elon Musk, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e “kafes maçına” davet etmişti. Zuckerberg de bu davete olumlu yanıt vermişti. Fakat bu maçın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil.

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