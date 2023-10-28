Elon Musk'ın Gazze'ye Starlink hamlesi sonrası İsrail'den flaş adım!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti. Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirmişti.

"TÜM BAĞLAR KESİLECEK"

İsrail İletişim Başkanı Shlomo Karhi, Elon Musk'ın Gazze için Starlink kararı sonrası sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail bu kararla mücadele etmek için elindeki tüm imkanları kullanacaktır. HAMAS uyduyu terörist faaliyetler için kullanacak. Bunda hiç şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Elon Musk da biliyor. HAMAS IŞİD'tir. Ofisim,Starlink'le tüm bağlarını kesecek." ifadelerini kullandı.







