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  4. Elon Musk'ın İsrail ziyaretinde bu görüntüler gündem oldu! Yanına gelen kişinin kim olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı

Elon Musk'ın İsrail ziyaretinde bu görüntüler gündem oldu! Yanına gelen kişinin kim olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı

29.11.2023 11:51 | Son Güncelleme:
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Elon Musk, İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi. Geniş yankı uyandıran ziyaret sırasında yanına gelen bir kişiyle fotoğraf çektiren Musk, bu kişinin kim olduğunu öğrenince apar topar uzaklaştı. Musk'la fotoğraf çekilen kişinin "Gazze'yi yakalım" diyen İsrailli milletvekili olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, 27 Ekim tarihinde İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu. ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü.

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"GAZZE'Yİ YAKALIM" DEMİŞTİ

Elon Musk'ın ziyareti sırasında İsrailli bir milletvekiliyle yaşadığı diyalog büyük yankı uyandırdı. Ortaya çıkan görüntülerde, Twitter'dan engel yemiş İsrailli milletvekili Elon Musk ile fotoğraf çekmek istedi. Musk'un danışmanı ise araya girerek "Gazze'yi yakalım diyen kişi bu" şeklinde bir uyarı yaptıktan sonra Musk bu uyarıyı dikkate alarak hızla uzaklaştı.

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HAMAS'TAN MUSK'A ÇAĞRI

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

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Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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