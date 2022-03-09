Elon Musk'ın paylaşımındaki Satoshi Nakamoto, kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabında şifreli bir mesaj paylaşan Musk, Elon Musk'ın paylaşımındaki Satoshi Nakamoto kimdir? Satoshi Nakamoto Bitcoin'in mucidi mi? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ELON MUSK'IN PAYLAŞIMINDAKİ SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcı olarak tanınan kişi ya da grupların kullandığı addır.

Bu uygulamanın bir parçası olarak aynı zamanda ilk blok zinciri veritabanını tasarlamış, 2010 yılının Aralık ayına dek Bitcoin'i geliştirmeyi sürdürmüştü.

SATOSHİ NAKAMOTO BİTCOİN'İN MUCİDİ Mİ?

Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu hala bilinmiyor. Nakamoto'nun 5 Nisan 1976 tarihinde Japonya'da dünyaya geldiği öne sürülse de söz konusu iddiaların çoğu Nakamoto'nun ABD ya da Avrupa'da Japon asıllı olmayan şifreleme uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.

ELON MUSK'TAN SATOSHİ NAKAMOTO PAYLAŞIMI

Elon Musk bazı markaların logolarını kullanarak Bitcoin’in kurucusu olduğu öne sürülen Satoshi Makamoto’nun adını oluşturdu. Musk’ın bu görseli kullandıktan sonra başka bir yorum yapmaması dikkat çekti.

Özellikle son dönemde kripto paralar ile ilgili attığı tweetler ile dikkat çeken Musk'ın son paylaşımı gündem oldu.



