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Elon Musk'ın şirketi, çocuklar için yaptı! İşte fiyatı

02.12.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, çocuklar için tasarladığı tamamen elektrikli ATV aracı "Cyberquad for Kids"i piyasaya sürdü. Tasarımında Tesla'nın fütüristik hafif ticari aracı Cybertruck'tan esintiler bulunan Cyberquad for Kids'in fiyatı ise açıklandı.

Elon Musk'ın şirketi, çocuklar için yaptı! İşte fiyatı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli otomobiller konusunda çalışmalar yürütüyor. Şirketin önümüzdeki dönemde daha birçok elektrikli modeli piyasaya sunması bekleniyor. Bu noktada akıllara firmanın elektrikli hafif ticari aracı Cybertruck geliyor.

Tesla, Cybertruck hakkında yeni bir duyuru yapmasa da şimdi ondan esintiler sunan yeni bir ürünü sessiz sedasız ürün gamına ekledi. Bu ürün, çocuklar için tasarlanmış bir ATV olan Cyberquad for Kids.

TESLA CYBERQUAD FOR KIDS'İ PİYASAYA SÜRDÜ

Cyberquad for Kids, Cybertruck'ın tasarımından ilham alarak geliştirilen dört tekerlekli bir ATV olarak göze çarpıyor. Çocuklar için tasarlanan araç, tamamen çelik bir çerçeveye ve yastıklı koltuğa sahip. Modelde LED ışıklar da bulunuyor.

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Maksimum hızı 16 kilometre (10mph) olan yeni Cyberquad, pili ile birlikte 14 kilometre menzil sunabiliyor. Tesla, aracın 8 yaş ve üstü herkes için uygun olduğunu aktarıyor. Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen'in Twitter'dan paylaştığı videoda ise yetişkinlerin de Cyberquad for Kids'i kullanabildiği görünüyor.

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İŞTE FİYATI

Cyberquad for Kids, Tesla'nın ABD'deki internet sitesinde 1.900 dolardan satışa sunuldu.

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atv Elon Musk
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