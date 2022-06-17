Elon Musk, merak edilen her şeyi açıkladı! Ne yaptı ne etti konuyu uzaylılara bile getirdi: Yine şaşırttı

Elon Musk geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sosyal ağ Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurmuştu. Bunun nedeni Twitter'daki sahte ve bot hesapların yüzdesi hakkındaki anlaşmazlıklardı. Anlaşma askıya alınmış olmasına rağmen Elon Musk, Twitter ile yakında ilgilenme konusunda ısrarlı. Öyle ki perşembe günü Twitter çalışanlarıyla bir sanal toplantı bile yaptı.

WECHAT VE TIKTOK'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Elon Musk, sanal toplantıda Twitter için düşündüğü vizyona dair hemen hemen her şeyi açıkladı. Musk'a gelen bir soruyla birlikte ise önemli bir konu da açmış oldu. O soruda Musk'a Twitter'ın kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve katılımı nasıl artırabileceği soruldu. Ünlü milyarder bu soruya şirketin 1 milyar kullanıcıya ulaşmak istiyorsa WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Musk, “Çin dışında WeChat'in eşdeğeri yok. Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden yaratabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz.” dedi. Ayrıca ünlü milyarder TikTok'u da örnek gösterdi. Algoritmasını "sıkıcı" olmadığı için övdüğü TikTok'tan bahsederek "Twitter'ı aynı şekilde ilginç hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı. Musk, özellikle Twitter'ın haberleri ortaya çıkarmada daha iyi olduğuna vurgu yaptı. Bunu da "Bence Twitter, insanları ciddi sorunlar hakkında bilgilendirme konusunda çok daha iyi olabilir" diyerek belirtti.

İNSANLAR ÖDEME YAPSIN İSTEĞİ

Görüşme sırasında Musk, Twitter'ın gelirinin aboneliklere ve ödemelere daha fazla dayanmasını istediğini yineleyerek, insanların doğrulanmak için ödeme yapması gerektiğini öne sürdü. Tweet atan bir kişinin niyetini belli etmek adına ise bir etiketleme yapmayı önerdi. Ayrıca botlara ve istenmeyen e-postalara son vermek istediğiyle ilgili daha önceki yorumları tekrarladı.

Bir çalışanın içerik denetimi konusundaki görüşleri hakkındaki sorusunu yanıtlayan Musk, insanların "yasa dahilinde oldukça çirkin şeyler söyleyebilmesi" gerektiğine inandığını, ancak bu tür konuşmaların mutlaka büyütülmemesi gerektiğini belirtti.

"BU HARİKA BİR DURUM DEĞİL"

Twitter çalışanlarının en çok merak ettiği konu ise işten çıkartmalardı. İşten çıkarma olasılığı sorulduğunda Musk, "Şu anda maliyetler geliri aşıyor. Bu harika bir durum değil." dedi. Şirketin finansal olarak "sağlıklı olması" ve maliyetleri düşürmesi gerektiğini belirten Musk, böylece gelecekte işten çıkarmaların olabileceğini ima etmiş oldu.

Elon Musk, “mükemmel” işler yapan Twitter çalışanlarının ise evden çalışmaya devam etmelerine izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

ELON MUSK'TAN UZAYLI AÇIKLAMASI

Görüşmenin sonlarına doğru Musk, konuyu uzay, dünya ve diğer gezegenlerdeki uygarlıklar olarak değiştirdi. Yani ne yaptı ne etti Twitter toplantısında dahi konuyu uzaylılara getirdi. Musk, “henüz uzaylılar için gerçek bir kanıt görmediğini” söyledi.

