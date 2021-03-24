Elon Musk'tan UFO paylaşımı!

Elon Musk UFO'lar konusunda ne diyeceği sıklıkla merak edilen bir isim. Zira uzay ve uzay teknolojileri ile bu kadar yakından ilgilenen bir ismin UFO'lar hakkındaki düşünceleri büyük önem taşıyor. Musk ise kripto paralar, elektrikli araçlar ve diğer birçok konuda olduğu gibi uzaylılar konusunda da oldukça çılgın söylemlerde bulunuyor. Hatta ünlü milyarder hatırlarsanız geçtiğimiz ay ''Ben uzaylıyım'' diyerek pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Musk şimdi ise UFO'lar hakkında yeni bir tweet attı ve yine pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

ELON MUSK'TAN UFO ELEŞTİRİSİ GELDİ

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) hakkında fikrini paylaşan Elon Musk, tweet'ine iliştirdiği bir görsel ile zaman içinde kameraların görüntü kalitesinin artmasına rağmen UFO görüntülerinin hep aynı çözünürlük ile ortaya çıkmasına tepki gösterdi. ''Uzaylılara karşı en güçlü argüman'' ifadesini kullanan Musk'ın bu tweet ile birlikte uzaylılara inanmadığı teorisi ortaya atıldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Elon Musk'ın UFO tweet'i, ünlü milyarderin takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Söz konusu tweet, 400 binden fazla beğeni ve 40 binden fazla retweet aldı.

