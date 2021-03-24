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Elon Musk'tan UFO paylaşımı!

24.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, aynı zamanda Tesla'nın Tekno Kralı olan Elon Musk UFO tweet'i attı. Musk, tweet'inde ortaya çıkan UFO görüntülerinin kalitesine dikkat çekti ve ''Uzaylılara karşı en güçlü argüman'' ifadesini kullandı.

Elon Musk'tan UFO paylaşımı!

Elon Musk UFO'lar konusunda ne diyeceği sıklıkla merak edilen bir isim. Zira uzay ve uzay teknolojileri ile bu kadar yakından ilgilenen bir ismin UFO'lar hakkındaki düşünceleri büyük önem taşıyor. Musk ise kripto paralar, elektrikli araçlar ve diğer birçok konuda olduğu gibi uzaylılar konusunda da oldukça çılgın söylemlerde bulunuyor. Hatta ünlü milyarder hatırlarsanız geçtiğimiz ay ''Ben uzaylıyım'' diyerek pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Musk şimdi ise UFO'lar hakkında yeni bir tweet attı ve yine pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

ELON MUSK'TAN UFO ELEŞTİRİSİ GELDİ

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) hakkında fikrini paylaşan Elon Musk, tweet'ine iliştirdiği bir görsel ile zaman içinde kameraların görüntü kalitesinin artmasına rağmen UFO görüntülerinin hep aynı çözünürlük ile ortaya çıkmasına tepki gösterdi. ''Uzaylılara karşı en güçlü argüman'' ifadesini kullanan Musk'ın bu tweet ile birlikte uzaylılara inanmadığı teorisi ortaya atıldı.

Elon Musk tweet

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Elon Musk'ın UFO tweet'i, ünlü milyarderin takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Söz konusu tweet, 400 binden fazla beğeni ve 40 binden fazla retweet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamın beğeni alması için herhangi bir konuya değinmesine gerek yok . napıyonuz la maaşını verdiklerim dese de milyon beğeni alır :)

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