Elon Musk'tan yine çok konuşulacak paylaşım: "Acı gerçek şu ki" diyerek açıkladı!

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te büyük değişiklikler yaşanıyor. Ünlü milyarder Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı platformun logo ve isim değişikliği de yaşanan bu değişimlerin en büyük parçasını oluşturdu. Bu değişimlerin her biri büyük ses getirdi. Şimdi ise Elon Musk en dikkat çekici paylaşımlarından birisini yaptı. Musk böylece tekrar ses getirmeyi başardı.

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acı gerçek şu ki, şu anda harika 'sosyal ağlar' yok" ifadelerini kullandı.

Musk, söz konusu paylaşımında, başarısız olabileceklerini de kabul etti.

Musk paylaşımının devamında, "Pek çok kişinin tahmin ettiği gibi başarısız olabiliriz, ancak en azından bir tane (harika sosyal ağ) olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.



We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.