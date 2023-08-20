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Elon Musk'tan yine çok konuşulacak paylaşım: "Acı gerçek şu ki" diyerek açıkladı!

20.08.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın (X'in) sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Musk, yaptığı paylaşımda "Acı gerçek şu ki" diyerek ilginç ifadeler kullandı. İşte ünlü milyarderin söz konusu paylaşımı...

Elon Musk'tan yine çok konuşulacak paylaşım: "Acı gerçek şu ki" diyerek açıkladı!

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te büyük değişiklikler yaşanıyor. Ünlü milyarder Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı platformun logo ve isim değişikliği de yaşanan bu değişimlerin en büyük parçasını oluşturdu. Bu değişimlerin her biri büyük ses getirdi. Şimdi ise Elon Musk en dikkat çekici paylaşımlarından birisini yaptı. Musk böylece tekrar ses getirmeyi başardı.

İŞTE MUSK'IN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIMI!

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acı gerçek şu ki, şu anda harika 'sosyal ağlar' yok" ifadelerini kullandı.

Musk, söz konusu paylaşımında, başarısız olabileceklerini de kabul etti.

Musk paylaşımının devamında, "Pek çok kişinin tahmin ettiği gibi başarısız olabiliriz, ancak en azından bir tane (harika sosyal ağ) olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.


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sosyal medya Elon Musk Twitter

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