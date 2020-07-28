Elon Musk yatırım yaptığı DeepMind'tan endişe duyuyor!

Elon Musk yapay zeka konusunda her fırsat bulduğunda fikirlerini beyan ediyor. Yapay zekanın dünyayı ele geçireceğini söyleyen Musk, yapay zekanın insan beynini geçmeyeceği düşünenleri ise 'aptal' olarak nitelendiriyor. Ona göre yapay zeka insanların elinden mesleklerini dahi alacak ve insanlığın elinde olan daha pek çok alanda hakimiyet kuracak. Sizin için bu, kulağa 'olmaz öyle saçma şey' denilecek kadar saçma gelse de Musk'a göre tüm bunları yapabilecek bir yapay zeka projesi var. O projenin adı: DeepMind.

YAPAY ZEKA DEEPMİND ELON MUSK'I KORKUTUYOR

DeepMind, Google'ın yürüttüğü bir yapay zeka projesi. Elon Musk ise yaptığı açıklamalarda DeepMind'in kendisini en çok endişelendiren yapay zeka projesi olduğunu ifade etti. Musk DeepMind için ''İnşa ettikleri yapay zeka, doğası gereği her kulvarda insanı geride bırakabilecek bir yapıya sahip'' dedi. Yani Google'ın DeepMind ile insan zekasını geride bırakmak için büyük bir potansiyeli var. İşte Elon Musk'ı korkutan da tam olarak bu.

ZAMANINDA DEEPMİND'I DESTEKLEMİŞTİ

İşin ilginç yanı, Elon Musk DeepMind projesine ilk yatırım yapanlardan biriydi. Projenin potansiyelini o dönemlerde fark eden Musk, daha sonra ise projenin korkutucu şekilde geliştiğini fark etmiş olacak ki tüm desteğini geri çekti. 2014 yılında ise DeepMind, Google bünyesine geçti ve hala faaliyetlerine Google çatısı altında devam etmekte.

