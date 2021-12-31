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Emekli albay maaşları ne kadar? Müge Anlı’daki albay Mustafa Kaya ne kadar maaş alıyor?

31.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki emekli albay Mustafa Kaya’nın maaşı merak konusu oldu. Emekli albay Mustafa Kaya’nın eşi Seyhan Kaya, eşinin gelirinin iyi olduğundan dolayı görümcesi tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Emekli albay maaşları ne kadar? Müge Anlı’daki albay Mustafa Kaya ne kadar maaş alıyor?

25 yıllık eşi emekli albay Mustafa Kaya ile 3 yıldır görüşemediğini söyleyen Seyhan Kaya, eşinin parasından dolayı görümcesi tarafından alıkonulduğunu iddia etmesi sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, ‘’Emekli albay maaşları ne kadar? Müge Anlı’daki emekli albay Mustafa Kaya ne kadar maaş alıyor?’’ sorularına yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ ALBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli albay maaşları rütbe, kıdem, çalışılan bölge, hizmet yılı, medeni hâl ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Emekli albay maaşları 5 bin Türk lirası ile 10 bin Türk lirası arasında değişiyor.

ALBAY MUSTAFA KAYA KİMDİR?

Albay Mustafa Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından gündeme geldi. Albay Mustafa Kaya’nın 25 yıllık eşi Seyhan Kaya, Müge Anlı’ya başvurarak, Emekli Albay olan eşini üç yıldır göremediğini dile getirdi.

Seyhan Kaya, Müge Anlı’nın programında görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulunurken, görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' dedi ve "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

Emekli albay maaşları ne kadar? Müge Anlı’daki albay Mustafa Kaya ne kadar maaş alıyor?

Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" dedi.

ALBAY MUSTAFA KAYA BULUNDU MU?

Programda Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızıyla birlikte olduğu belirtildi ve canlı yayına telefonla katıldı.


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