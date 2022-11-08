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Emeklilik gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik prim gün sayısı hesabı nedir?

08.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik, sigortalı çalışanların belirli gün ve yaş dikkate alınarak işlerinin sonlandırılmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Emekli olmak için sigorta başlangıç tarihi, çalışanın yaşı, çalışılan gün sayısı oldukça önemlidir. Ayrıca çalışanın sigorta türü de emekli olabilmenin şartlarını belirlemektedir. Emeklilik gün sayısı hesaplama nasıl yapılır, emeklilik prim gün sayısı hesabı nedir?

Emeklilik gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik prim gün sayısı hesabı nedir?

Emeklilik yaşı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Kadınlarda ve erkeklerde emekli olma yaşı değişmektedir. Ayrıca emekli olmak için çalışılması gereken yıl kadar tamamlanması gereken prim gün sayısı da oldukça önemli bir etkendir. Emeklilik gün sayısı hesaplanırken sigorta türüne bakılmalıdır. Sigorta türleri ise 3 şekildedir. 4/A, 4/B ve 4/C Sosyal Sigorta Kurumuna bağlı sigorta türleridir. Sigorta türlerine göre değişkenlik gösterebilen emeklilik gün sayısı aynı zamanda cinsiyete ve mesleğe göre de değişiklik gösterebilir. Peki, emeklilikte gün sayısı hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilik gün sayısı hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilik gün sayısı hesaplanarak sigortalı çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını öğrenebilirler. Emeklilik gün sayısı hesaplanırken birçok etken bu durumu etkilemektedir. Emeklilik için sigortalı bir çalışanın, cinsiyeti, sigorta başlangıç tarihi, çalışma süresi ve sigorta türüne göre değişiklik göstermektedir.
Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı ise en güvenilir bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî sitesinde yani https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adlı siteden gerekli bilgiler doldurulduktan sonra öğrenilebilir.

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Emeklilik için prim gün sayısı nedir?

Sigortalı olarak çalışan kişiler emekli olabilmek için hem yaş hem de tamamlanması gereken prim gün sayısı şartları vardır. Emekli olabilmek için belirlenen prim gün sayısının tamamlanması gerekmektedir. Prim gün sayısı emeklilik için hizmet edilen gün sayısı anlamına gelmektedir. Emeklilik prim gün sayısı hesabı nedir?

Emeklilikte prim gün sayısı hesabı, sigortalı çalışan bir kişinin cinsiyeti, yaşı, sigorta türü ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Emeklilik prim gün sayısı yaş haddi dikkate alındığında daha az bir gün sayısı ile emekli olunabilmektedir.

4A hizmet akdi ile çalışanlar için emeklilik hesabı nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumuna göre 4A hizmet akdi SSK ve Emekli Sandığı sistemlerinin birleşmiş hâli olarak karşımıza çıkmaktadır. 4A sigorta sisteminde çalışan bir kişinin emekli olabilmesi için belirlenmiş olan prim gün sayısını tamamlamış olması gerekmektedir. Fakat sigorta başlangıç tarihi ve kişinin yaşı emeklilik hesabı için oldukça önemlidir.

Örneğin 8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası işe başlayan sigortalı çalışan için 7000 prim gün sayısının tamamlanması gerekmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı çalışan bir kişinin 7200 prim gün sayısını tamamlamış olması gerekmektedir.


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Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
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