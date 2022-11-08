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Engelli emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? Engellilerde emeklilik prim gün sayısı nedir?

08.11.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatı sonrasında belirli şartları sağlamış olan sigortalı çalışanlar emekli olma hakkı kazanmaktadır. Emekli olabilmek için sigortalı çalışan kişilerin tamamlanması gereken prim gün sayısı ile belirli yaşa geldikten sonra emekli olabilmektedir. Emeklilik yaşı ise cinsiyete, sigorta başlama yılı ve sigorta sistemine göre farklılık göstermektedir. Engellilerde emeklilik prim gün sayısı nedir, nasıl hesaplanır?

Engelli emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? Engellilerde emeklilik prim gün sayısı nedir?

Engelli emeklilik ise emeklilik şartı farklılık göstermektedir. Burada ki en önemli fark ise engelli çalışanların çalışma gücünün yüzde kaç olduğu ile ilgilidir. Engelli emeklilik ile ilgili bazı özel şartlar vardır. Engelli emeklilik için kişinin en az %40 oranında engelli raporu bulunmalıdır. Süresiz engelli raporu ile emeklilik için kişiler bir daha rapor almak zorunda değildir. Engelli emeklilik gün sayısı ne kadar, engellilerde emeklilik prim gün sayısı nedir?

Engellilerde emeklilik prim gün sayısı nedir?

Engelli emeklilik için belirli şartları yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi engelli raporuna sahip olmaktır. Süresiz engelli raporu ile emeklilik için kişiler tekrardan rapor almak zorunda değildir. Engelli çalışanların emeklilik şartları ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen tamamlanması gereken prim gün sayısı ile çalışılmaya başlanan yıl ile emeklilik gün sayısı farklılık göstermektedir. Engelli emeklilik için yaş önemli bir etken değildir. Engelli emeklilik gün sayısı ise engellilik oranına göre değişir. Engellilik oranı %80 ve üstü kişiler için 15 yıl, 3600 gün doldurmalıdır. Engel oranı %40-59 arası olan kişiler de 20 yıl ve 4400 gün doldurmalıdır.

Emekli olabilmek için sigortalı çalışanların hizmet ettikleri gün sayısına prim gün sayısı adı verilmektedir. Engellilerde emeklilik prim gün sayısı ise Sağlık Kurumundan alınan engelli raporunun oranına ve sigorta başlama tarihine göre oldukça prim gün sayısı belirlenmektedir.

Engelliler kaç yılda emekli olur?

Engelli emeklilik için kişinin engel oranı ve tamamlanması gereken prim gün sayısı belirlemektedir. Yüzde 80 engeli bulunan sigortalı çalışanlar için 15 çalışması ve 3600 prim günü tamamlanması halinde emekli olabilmektedirler. Yüzde 60 ve 79 engeli bulunan çalışanların 1991 yılı ve öncesinde sigorta başlama tarihleri şartı ile 15 yıl çalışmaları yeterli olacaktır.

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Yüzde 60 engelli kaç gün primle emekli olur?

Engellilerin emeklilik yaşı hesaplanırken çalışma güçleri dikkate alınmaktadır. Bu doğrultuda engelli emeklilik tablosu:

  • Yüzde 60 engelli olan kişiler 1991 yılı ve öncesinde sigortalı olup 3600 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedirler.
  • 1991-1994 yılları arasında sigortalı olmaları halinde 3680 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedir.
  • 1994-1997 yılları arasına sigortalı olmaları halinde 3880 prim gün sayısı yeterli olmaktadır.
  • 1997-200 yılları arasında sigortalı olmaları halinde 3840 prim gün sayısı yeterli olmaktadır.
  • 2000-2003 yılları arasında sigortalı olmaları halinde 3920 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedir.
  • 2003 ve sonrası için ise 4000 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedir.

Yüzde 40 engelli kaç gün primle emekli olur?

Yüzde 40 engeli olan çalışanlarda prim gün sayısı farklılık göstermektedir. %40 engeli olan engelli emeklilik tablosu:

  • 1991 yılı ve öncesinde sigortalı olmaları halinde 3600 prim gün sayısı ile emekli olunmaktadır.
  • 1991-1994 yılları arasında sigortalı olmaları halinde 3760 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedir.
  • 1994-1997 yılları arasına sigortalı olmaları halinde 3920 prim gün sayısı yeterli olmaktadır.
  • 1997-2000 yılları arasında sigortalı olmaları halinde 4080 prim gün sayısı yeterli olmaktadır.
  • 2000-2003 yılları arasında sigortalı olmaları halinde 4240 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedir.
  • 2003 ve sonrası için ise 4400 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedir.


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