Kadınlarda emeklilik yaşı tablosu nasıl? Kadınlarda emeklilik yaşı kaç, şartları nelerdir?

Emeklilik yaşı aktif olarak çalışan her kişinin sıklıkla merak ettiği konular arasındadır. Emeklilik yaşı kadınlara ve erkeklere göre değişiklik göstermektedir. Emeklilik yaşını etkileyen faktörlerden biri kişinin sigorta başlangıç tarihi ve tamamlanması gereken prim gün sayısına göre değişmektedir. Emekli olabilmek için gereken şartlar yerine getirildiğinde her sigortalı çalışan emekli olabilmektedir.

Kadınlarda emeklilik yaşı kaç?

Emekli olma yaşı kadın ve erkek olarak farklılık göstermektedir. Kadınlarda 3600 prim günü tamamlanması hâlinde 50 yaşında emekli olabilmektedir. Buradaki en önemli nokta ise işe başlama tarihi ile doğum tarihi ile ilgilidir. Bu doğrultuda emeklilik yaşı 58’e kadar çıkabilmektedir. Kadınlarda emeklilik yaşı, kişinin bağlı olduğu sigorta kapsamına göre de değişiklik göstermektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olup 7200 prim gün sayısı tamamlanması halinde 58 yaşında emekli hakkı elde edilmektedir.

Kadınlar emeklilik yaşı öğrenebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi sitesinde yer alan uyg.sgk.gov.tr/nezaman adlı adres üzerinden gerekli bilgiler doldurulduğu takdirde öğrenilebilmektedir.

Kadınlarda emekli olma şartları nedir?

Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebilmektedir. İşe başlangıç tarihi emeklilik yaşının belirlenmesinde oldukça etkendir. Bir başka etken ise sigortalı çalışan bir kişinin doğum tarihidir.

Kadınlarda emeklilik yaşı tablosu nedir?

Kadınlarda emekli olma şartları için gerekli olan prim günü ve yaş tablosu:

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup 3600 prim günü tamamlanması hâlinde emekli olunabilmektedir. Ayrıca 15 yıl süre ile aktif olarak çalışılması gerekmektedir.

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olup en az 25 yıl geçmesi ve 7000 prim günü tamamlanmış olması hâlinde emekli olunabilmektedir. Ancak yaş haddi ile 4500 prim gün sayısı ile emeklilik hakkı kazanılmaktadır.

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olup 7200 prim günü tamamlanmış olması hâlinde emekli olunabilmektedir.



