YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Dünya İnsaniyet Forumu'nca (World Humanitarian Forum) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı, Londra'da düzenlenecek törenle "Changemaker" (Fark Yaratan) ödülü verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Birleşmiş Milletler ve İngiltere tarafından desteklenen Dünya İnsaniyet Forumu'nca verilen "Changemaker" ödülü, tüm dünyada olağanüstü ilham verici çalışmalar yapan ve insani yardımlar konusunda liderlik eden sınırlı sayıda kişiye takdim ediliyor.

Bireyin veya örgütün olağanüstü çabalarının küresel ölçekte tanınması ve böylece insani amaçlarına daha çabuk ulaşmaları ve diğer insanlara ilham olmaları hedefiyle verilen ödüller, başkanlığını İngiliz siyasetçi Jack Straw'un yaptığı bir danışma kurulu tarafından belirleniyor.

Dünyadaki insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı Emine Erdoğan da bu yıl "Changemaker" ödülünü alacak. Emine Erdoğan'a ödülü, 17-18 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.