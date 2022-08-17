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  4. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksici 'pes' dedirtti: "Biraz sonra yeniden çıkaracağım"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksici 'pes' dedirtti: "Biraz sonra yeniden çıkaracağım"

17.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de sivil trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında taksiler tek tek durduruldu. Denetimde emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazılan şoförün söyledikleri ise dikkat çekti. Şoför, "Biraz sonra emniyet kemerini yeniden çıkaracağım. Çok sıcak. Takamıyorum" dedi.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksici 'pes' dedirtti: "Biraz sonra yeniden çıkaracağım"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy'de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

"HAVA ÇOK SICAK EMNİYET KEMERİ TAKAMIYORUM"

Emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu için cezai işlem uygulanan taksi şoförü "Bas konuş uygulaması ile konuşuyorum. Ama bu telefon yerine geçiyor. Telefon ile konuşuyorum diye ceza yazdılar. Benim bas konuş ile merkeze haber vermem lazım. Başka türlü nasıl haber verebilirim? Şuan yüz tane taksi durdursunlar. Yüzünde de emniyet kemeri takılı değildir. Biraz sonra emniyet kemerini yeniden çıkaracağım. Çok sıcak. Takamıyorum" dedi.

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"TAKSİ BULMAK ÇOK ZOR"

Taksilerin durmadığını söyleyen Ferdi Topuz "Osmanbey'den beri yürüyorum. Annemin parasını çekmeye gittim. 3-4 taksiye el işareti yaptım. Hepsi de boştu ama durmadılar. Beni neden almadıklarını ben de bilmiyorum. Galiba turist avlıyorlar. Sürekli başıma geliyor. İstanbul genelinde bu sorunlar var. Taksi bulmak şu an zor" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli taksi emniyet kemeri
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