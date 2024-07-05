Emniyette kumpas soruşturmasında 11 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, 11 sanık hakkındaki iddianameyi kabul ederek ilk duruşma tarihini 18 Temmuz olarak belirledi.

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı ses kayıtlarında Öner, Çelik, Demircan ve Gültekin hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu, bunun üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Çelik, Öner, Demircan, İlkyaz, Karaca ve Gültekin'in, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adli kolluk olarak görev aldıkları aktarılan iddianamede, dosya şüphelilerinden Serdar Sertçelik'i bu nedenle tanıdıkları ifade edildi. İddianamede sanıkların, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması aşamasında hakkında gizli tanıklık kararı dahi alınmadan önce tüm soruşturma süreci boyunca görev ve yetkileri olmadığı halde koruyucu tavır takındıkları kaydedildi.

'HEKİMİ YÖNLENDİRİP USULE UYGUN OLMAYAN RAPOR ALDILAR'

Sertçelik'in, soruşturma kapsamında 24 Kasım 2023'te ikinci kez gözaltına alınması kararı üzerine tutuklanacağını düşünmesi sebebiyle hakkındaki soruşturmayı ve yargılamayı sonuçsuz bırakmak amacıyla yurt dışına çıkma planı yaptığı, emniyet mensubu sanıkların, gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla 20 Kasım 2023'te ateşli silahla yaralanan Serdar Sertçelik'in bu yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimi yönlendirdikleri ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin ettikleri belirtildi. Rapor sayesinde Sertçelik'in gözaltına alınması kararının yerine getirilmediği, 27 Kasım 2023'te bu kez gözaltına alınmaksızın mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı sonrasında hakkındaki ‘konutu terk etmeme adli kontrol kararı’ olmasına rağmen bunu ihlal ederek kaçtığı bildirildi.

'YURT DIŞINA GİDECEĞİNİ DOĞRUDAN SÖYLEDİ'

Sertçelik'in, yurt dışına gideceğini doğrudan şüpheliler Ufuk Gültekin ile Gökhan Karaca'ya söylediği, dolayısıyla bu durumdan sıralı amirler olan şüpheliler Şevket Demircan, Kerem Gökay Öner ve Murat Çelik ile aynı büroda görevli olup Serdar Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında konutunda bulunup bulunmadığı hususunda kontrolünden sorumlu olan komiser rütbesindeki şüpheli Metehan İlkyaz'ın da haberdar olduğu belirtildi.

Sanıklar Öner ile Demircan'ın, 29 Kasım 2023'teki tespit edilen yazışmalarına göre Sertçelik'in Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği yönünde mesajlaştıkları, Serdar Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutularak adli makamları yanıltma ve Serdar Sertçelik'i koruyup kayırma amacıyla bu yönde birlikte karar aldıkları, Sertçelik'in kolluk tespitlerine göre 4 Aralık 2023'te yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasının akabinde şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin'in, görev ve yetkileri olmadığı halde usulsüz şekilde Serdar Sertçelik ile irtibat kurmaya devam ettikleri, birden fazla kez telefonla görüşüp kayda aldıkları belirtildi.

'NASIL İFADE VERECEĞİ YÖNÜNDE YÖNLENDİRDİLER'

Sanıkların, Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında Sertçelik'i nasıl ifade vermesi gerektiği yönünde yönlendirdikleri, Serdar Sertçelik'in de kendisine yapılan bu yönlendirmeleri kabul ettiğine dair görüşme içerikleri çözümlerine göre beyanlarının mevcut olduğu, bu hususta aynı birimde ve aynı soruşturma kapsamında adli kolluk olarak görev alan şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ile şüpheli Nurullah Özgür Kopuk'un iştirak halinde hareket ettikleri aktarıldı. İddianamede sanıkların, ‘adli görevi kötüye kullanma’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘tanığı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarını işlediği kaydedildi. Sanıklar Adem Kaçan, Mustafa Çotuk, Ramazan Kubat ve Erdoğan Sertçelik'in ise Serdar Sertçelik hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı bulunduğunu bilmelerine rağmen iştirak halinde kaçmasına yardım ettikleri bildirildi.

CEZA TALEPLERİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Öner hakkında, 'görevi kötüye kullanma', 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca hakkında ise aynı suçların yanı sıra 'tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklardan Kopuk hakkında 'tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, Kaçan, Çotuk, Kubat ve Serdar Sertçelik'in babası Erdoğan Sertçelik'in ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





