Emniyetten Kolombiya’da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama

Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklama yapıldı.

SÜREÇ ANLATILDI

Açıklamada, “Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya’ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır. Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye’ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir.” ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ VEKİL İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralara değinilen açıklamada, "Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.” denildi. (İHA)

ÖZKOÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Özkoç hakkındaki kararla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Özkoç, "Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ben milletvekiliyim, milletin vekiliyim. Milletin aleyhine gördüğüm her karanlık noktayı araştırmak benim görevim. Hiçbir tehdit ve baskı beni yolumdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.



