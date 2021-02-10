En çok bunlar arandı! İşte sanal dünyanın koronavirüs hurafeleri

Koronavirüse iyi geleceği, hastalıktan koruyacağı ya da tedavi edeceği düşüncesiyle kullanılan bazı kürler, sağlığı tehdit ediyor. Sanal dünya ise bu tür tehlikeli reçetelerin ve kulaktan dolma bilgilerin yer aldığı bir ortamı yaratıyor. Halk arasında yaygınlaştığı görülen yanlış bilgi ve yönlendirmelerin, salgının kontrolünü zorlaştıracağına dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "Özellikle sosyal medyada, koronavirüse iyi geldiği iddiasıyla çeşitli madde ve karışımlar paylaşılırken alternatif tedavi yöntemleri sunuluyor ve bu yanıltıcı bilgiler bir anda milyonlarca kişiye ulaşabiliyor" diyerek uyardı.

"KORONAVİRÜSE KARŞI İYİ GELEN KÜRLER, BİTKİSEL TEDAVİLER ARANDI"

Bilinçsizce uygulanan yöntemlerin çok ciddi yan etkilere neden olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mikrobiyolog İpek Ada Alver, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yayınlanan araştırmada elde edilen verileri değerlendirerek şunları söyledi:

"Yaptığımız araştırmalara göre arama motorlarında en çok 'koronavirüse iyi gelen tedaviler' ya da 'bitkisel kürler nedir' soruları karşımıza çıkıyor. Aslında biz şu anda hem salgınla mücadele ediyoruz hem de insanların hurafe inançlarıyla mücadele ediyoruz. Amerika'daki bilimsel yayında yer alan verilere göre arama motorlarında ilk olarak koronavirüse karşı iyi gelen kürler, bitkisel tedaviler araştırılıyor. Bu da semptomları olan hastanın bu şekilde gidip test yaptırmamasına neden oluyor. Kişi farmakolojik tedavi yöntemlerini reddederek alternatif tedavi yöntemlerini tercih ediyor. Bu koronavirüsle mücadeleyi zorlaştırıyor. Bunlar bilinçsizce uygulandığında çok ciddi yan etkilerle karşı karşıya kalınacaktır. Bunun yerine aşıya güvenmek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı öneriyoruz."