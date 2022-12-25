En çok kullanılan sitelerden biri! 'Ucuz otomobil' dolandırıcılığını o buton ortaya çıkardı: "Yazan çok kişi var, pazartesi orada olurum"

Türkiye'de son günlerde araç alım-satımı için yoğun kullanılan bir e-Ticaret sitesinin aynısını yapıp, kurdukları sahte ödeme sistemine yönlendiren dolandırıcılar, vatandaşları mağdur ediyor. DHA ekibi, site üzerinde fark ettiği dolandırıcıyla iletişime geçip araç satışı için konuştu. Telefonun ucundaki dolandırıcı, sahte ilan olduğunu fark ettiklerini belirten ekibe, "Bizim öyle işlerle işimiz olmaz. Yok daha neler" ifadelerini kullanıp, telefonu kapattı ve bir daha kendisine ulaşılamadı.

LÜKS OTOMOBİLİ UCUZA SATIYORLARDI

Son günlerde internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapanlara yönelik emniyet ve jandarma ekipleri, operasyonlarını sıklaştırdı. Ekipler, 21 Ekim'de Adana merkezli 15 ilde bir e-Ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenleyip, 114 şüpheliyi gözaltına aldı. 17 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ardından DHA ekibi, e-Ticaret sitesini izlemeye aldı. Lüks bir otomobilin piyasa değerinin altında satıldığını fark edip, durumdan şüphelenen ekip, satıcıyla iletişime geçti. Türkiye'ye kayıtlı cep telefonu numarası bulunmayan ilan sahibine mesajla ulaşan ekip, karşıdaki kişi tarafından yurt dışı numarasına yönlendirildi.

"KANADA'DAN GELİP DEVRİNİ VERECEĞİM"

Verilen cep telefonu numarasıyla mesaj yoluyla iletişime geçen DHA ekibine, araç sahibinin Kanada'da olduğu bildirildi. Aracın güvenli ödeme sisteminden ödeme yapılıp satın alındıktan sonra Türkiye'ye dönüp devrini vereceğini belirten satıcı, e-Ticaret sitesinin bire bir benzerine ait sitenin linkini gönderdi. Ekibin girdiği sahte sitede, orjinal sitenin güvenli ödeme sistemi olarak bilinen 'Param Güvende' uygulamasının sahtesinin bulunduğu görüldü. Alıcının parayı aktarıp, talip olduğu ürünü teslim aldıktan sonra onay vermesiyle satıcının hesabına paranın geçirildiği butonun yerleştirildiği fark eden DHA ekibince, bu butona tıklayıp para gönderilmesi halinde, paranın dolandırıcılara aktarıldığı saptandı.

"YAZAN ÇOK KİŞİ VAR"

DHA ekibi, fark ettikleri sahte ilan dolandırıcısıyla cep telefonunda detayları konuştu. Dolandırıcı, "Araçta değişen ve benzeri hiçbir şey yok. Biz yazdan yaza geldikçe biniyoruz. Yazan çok kişi var, sipariş verirseniz ben pazartesi orada olurum. Sipariş geçilirse sabah 06.30-07.00 gibi gelmiş olacağım" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ÖYLE İŞLERLE İŞİMİZ OLMAZ"

Bunun üzerine DHA ekibi, "Sizin attığınız link siteye bire bir benziyor ancak orijinal sitede böyle bir ilan yok" dedi. Bunun üzerine dolandırıcı, "Kanada'dan paylaştığım için özel ilan olarak çıkıyor. O yüzden canlı destekten bilgi alabilirsiniz. Alma kardeşim o zaman. Kullandığınız ithamlar hiç hoş bir şey değil. Almayın siz. Attığım site zaten orijinal. Bizim öyle işlerle işimiz olmaz. Yok daha neler" diye konuşup, telefonu kapattı ve bir daha kendisine ulaşılamadı.

"BU ŞEKİLDE SATIŞIMIZ YOK"

Dolandırıcının sahtesini düzenlediği e-Ticaret sitesiyle iletişime geçen DHA ekibi, Param Güvende uygulamasının sadece ikinci el elektronik ve benzeri işlemlerde geçerli olduğunu, araç atım-satım işlemlerinde teknik olarak bu uygulamanın sitede yer almadığını belirtti. Yetkililer, verilen link üzerinden bu şekilde satışın da söz konusu olmadığını, sahte ilanı veren kişinin hesabının kapatıldığını ifade etti.

(DHA)

