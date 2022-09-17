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  4. En güzel günleri mahvoldu! Düğün evinde dağıtılan yemekten damat da zehirlendi...

En güzel günleri mahvoldu! Düğün evinde dağıtılan yemekten damat da zehirlendi...

17.09.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Düğün için erkek tarafının evinde davetlilere tavuk yemeği dağıtıldı. Dağıtılan yemekten aralarında damadın da olduğu 14 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

En güzel günleri mahvoldu! Düğün evinde dağıtılan yemekten damat da zehirlendi...

Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre erkek tarafının düğün evinde davetlilere ikram edilen tavuk yemeğinden yiyen damat ve davetliler mide ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle rahatsızlandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tavuk yemeğinden etkilenen vatandaşların bir kısmı ambulansla bir kısmı da özel araçlarla çevredeki hastanelere götürüldü. Aralarında damadın da bulunduğu 14 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından düğün evinde dağıtılan yemekten numune alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme düğün damat yemek
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