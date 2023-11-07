En kanlı doğum günü: Ailesiyle kutlama yaparken el bombası patladı! Asistanını feci şekilde kaybeden Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'dan açıklama geldi

Rusya savaş halinde olan Ukrayna'da suikast şüpheleri doğuran korkunç olayın ardından soruşturma başlatıldı. Asistanı Gennadiy Çastyakov'un feci ölümünü Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy duyurdu.



Valeriy Zalujnıy

AİLESİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYORDU

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün asistanı ve yakın arkadaşı Çastyakov’un trajik koşullarda ailesiyle doğum gününü kutladığı sırada öldüğünü belirtti.

BİLİNMEYEN BİR PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Doğum günü hediyelerinin birinin içinde bilinmeyen bir patlayıcının infilak ettiğini aktaran Zalujnıy, "Gennadiy'in eşi ve 4 çocuğu kaldı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Gennadiy, tam ölçekli savaşın başlamasından bu yana benim için güvenilir bir omuz oldu, hayatını tamamen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ve Rus saldırganlığıyla mücadeleye adadı.” ifadesine yer verdi.

Zalujnıy, olayın neden ve koşullarının soruşturma sırasında belirleneceğini kaydetti.

CANSIZ BEDENİ İHBARA GİDEN POLİS BULDU

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada da Kiev bölgesinin Çayki köyündeki bir apartmanda patlama ihbarı alınması üzerine polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtildi.

OĞLU DA YARALANDI

İlk belirlemelere göre 39 yaşındaki Çastyakov’un el bombası patlaması sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, onun 13 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(AA)





