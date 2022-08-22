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'En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerek' diyerek duyurdu: Gelecek 5-10 kış zor geçecek

22.08.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı uygulanan Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo nedeniyle Avrupa enerji sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var" diye konuştu.

'En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerek' diyerek duyurdu: Gelecek 5-10 kış zor geçecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında Batı'dan peş peşe Moskova yönetimini hedef alan yaptırımlar meydana gelmişti. Rus doğal gazı ve petrolüne Avrupa alternatif bulmaya çalışırken Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var" açıklamasını yaptı.

"BAZI SEKTÖRLER CİDDİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA"

Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

"DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

Kaynak: AA

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