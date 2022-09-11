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En sevilmeyen 3 burç! Bu burçları yolda görünce yolunu değiştiriyorlar

11.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçlar hakkında oldukça fazla önyargı bulunuyor. İnsanlar aynı burca sahip kişilerden üst üste aynı davranışı gördüklerinde bu burçlara karşı tepkili olmaya başlıyor. Türkiye'de en sevilmeyen 3 burç denilince ilk akla gelen burçlar genellikle aynı oluyor.

En sevilmeyen 3 burç! Bu burçları yolda görünce yolunu değiştiriyorlar

Astroloji hayatımızı oldukça etkileyebiliyor. Birçok insan burçlara fazlasıyla inanıyor ve hayatlarını ona göre şekillendiriyor. Özellikle aşk, arkadaşlık ve iş hayatlarında bazı burçlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Türkiye'de en sevilmeyen burçlar denilince ilk akla gelenler İkizler, Akrep ve Başak burçları oluyor. Tabiki bu burçlara sahip insanların hepsinin karakteri aynı olmuyor. Ancak burç ön yargısı taşıyanlar bu burçlara karşı temkinli davranıyor. İşte bu burçların sevilmeme nedenleri...

EN SEVİLMEYEN 3 BURÇ

İKİZLER

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İkizler burcuna sahip insanlar oldukça enerjik ve eğlenceli yapıda olsalar da toplum tarafından iki yüzlü, tutarsız, kararsız ve sürekli olarak konuşan olarak görülüyorlar. İkizlerin değişken kararları ve ruh hali insanlarda yorucu bir etki bırakıyor.

AKREP

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Akrep burçları kindar, sinsi, kaprisli ve inatçı olarak görülüyorlar. Aslında oldukça başarılı ve yardımsever olan bu burca sahip insanlar hırsları ve kıskanç yapıları nedeniyle toplumda sevilmeyen burçlar arasında bulunuyor.

BAŞAK

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Detaycı ve titiz olan başak burçlarının her arkadaş ortamında olması istense de yakın çevreye girince can sıkıcı olabiliyorlar. Memnuniyetsizliğiyle bilinen başak burçları her şeyin dört dörtlük olmasını istediği için ve sürekli olarak eleştirdiği için birçok insan tarafından sevilmiyor.

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