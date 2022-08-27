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En ufacık ağrıda hemen üzerine bastırın! Anında dindirir

27.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş üzerinde veya çevresinde hissedilen rahatsızlık diş ağrısı olarak tanımlanıyor. Diş veya diş eti probleminin habercisi olabileceği için bilinçli olunması çok önemli. Diş ağrısının birçok nedeni olabilir. Hafif düzeydeki diş ağrısında tuzlu su gargarası gibi basit önlemler ağrıyı ortadan kaldırabiliyorken ciddi hastalıklara bağlı diş ağrısında mutlaka bir diş hekimine başvurulmalı. İşte basit diş ağrılarından kurtulmanın yolları...

En ufacık ağrıda hemen üzerine bastırın! Anında dindirir

Diş ağrısının en sık görülen nedenleri arasında, diş çürüğü, dişin iç yapısında iltihaplanma, apse, diş bütünlüğünün bozulması, diş eti hastalıkları ve diş hassasiyeti gibi durumların yer alıyor. Diş Hekimi Arzu Tekkeli, diş ağrısının asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Diş ağrısı ile birlikte ateş, ısırma veya çiğneme sırasındaki keskin bir ağrı, diş çevresinde rahatsızlık ve hassasiyet, soğuk ve sıcak içeceklere karşı ağrı veya hassasiyet gibi belirtiler olabiliyor. Diş ağrısı başladığı gibi en kısa zamanda doktora gitmelisiniz. Dt. Tekkeli, basit diş ağrılarından kurtulmanın yollarını anlattı:

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TUZLU SU GARGARASI

Diş ağrısı şikâyeti olan birçok insan, bu durumun kontrolü için ilk olarak tuzlu su ile gargara yapmayı tercih eder. Tuzlu su doğal bir dezenfektan olup aynı zamanda diş aralarında bulunan gıda artıklarının da temizlenmesine yardımcı olur. Tuzlu su ile gargara sırasında ağız içerisinde bulunan yaralardaki inflamasyonun azaltılması sağlanabilir. Bu uygulama için bir bardak suya yarım çay kaşığı tuz atılması ile hazırlanan karışımla gargara yapılması yeterlidir.

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SOĞUK UYGULAMALAR

Ağrı bölgesine yapılacak soğuk uygulamalar özellikle altta yatan nedenin travma olduğu hallerde etkili bir yaklaşım olabilir. Soğuk uygulamalar sırasında ilgili bölgedeki kan damarları ısı azalmasına bağlı olarak daralır. Bu sayede ağrı hissinde de bir miktar azalma meydana gelir.

SARIMSAK

Sarımsak, binlerce yıldır sağlığa yaptığı çeşitli katkılar nedeniyle hem geleneksel tıp uygulamalarında hem de yemek tariflerinde yer alan bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsak, diş üzerinde plak oluşumuna neden olan zararlı bakterilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu gibi oluşan ağrı hissinin hafiflemesini etkiliyor. Diş ağrısı şikâyeti için yapılan uygulamalarda sarımsak, rendelenerek veya ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından etkilenen bölge üzerine sürülür. Bazı kişiler direkt olarak çiğ sarımsağı etkilenen dişler arasında çiğnemeyi de tercih edebilir.

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KARANFİL

Karanfil, sarımsak gibi uzun yıllardır diş ağrısına karşı başvurulan bir diğer doğal uygulama. Karanfilin içerisinde yer alan yağ, ağrı hissinin kontrolünde ve o bölgedeki inflamasyonun azalmasına katkı sağlayabilir.

KEKİK

Kekik, oldukça güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan bir diğer bitkidir. Bu uygulamaların bitkilerin yağı ile yapılması halinde su ile seyreltilerek bir pamuk vasıtasıyla etkilenen bölgeye uygulanması gerektiği unutulmamalı. Kekik yağı aynı zamanda bir bardak suya bir damla olacak şekilde damlatılarak, gargara şeklinde de kullanılabilir.


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kekik sarımsak diş ağrısı karanfil diş ağrısı için ağrı kesici
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