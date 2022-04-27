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Endişe yaratan asteroit! Empire State Binası'nın iki katı büyüklüğünde: 28 Nisan'da...

27.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'ya dayandırılan bir habere göre, Empire State Binası'nın iki katı büyüklüğünde "potansiyel olarak tehlikeli" bir asteroid, 28 Nisan Perşembe günü Dünya'nın yakınından geçecek kadar yaklaşmaya hazırlanıyor.

Endişe yaratan asteroit! Empire State Binası'nın iki katı büyüklüğünde: 28 Nisan'da...

TRT Haber'in ScienceAlert'e dayandırdığı habere göre, kabaca Empire State Binası'nın iki katı büyüklüğünde olan "potansiyel olarak tehlikeli" devasa bir asteroit, 28 Nisan Perşembe günü Dünya'nın yakınından geçecek kadar yaklaşmaya hazırlanıyor. Asteoridin adı ise 418135 (2008 AG33).

EMPIRE STATE BİNASI'NIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Aktarılanlara bakılırsa, tahmini çapı 350 ila 780 metre arasında olan 418135 (2008 AG33) adlı asteroit, Dünya'nın yörüngesine 37.400 km/s hızla giriş yapacak. ABD'deki meşhur Empire State Binası'nın iki katı büyüklüğünde olan asteroit endişe yaratsa da şimdilik buna gerek yok.

Endişe etmeye gerek yok çünkü asteroidin herhangi bir çarpma riski olmadan gezegenimizin yanından geçmesi bekleniyor. Ancak Dünya'nın yaklaşık 3,2 milyon kilometre yakınına gelecek. Bu da kabaca Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin kabaca sekiz katı demek.

Bu büyük bir mesafe gibi görünebilir, ancak kozmik standartlara göre, aslında hiç de büyük değil, bir taş atımı mesafede.

NASA

En yakın noktasında, ses hızının 30 katından daha fazla bir hızla seyahat eden asteroid, ilk olarak 12 Ocak 2008'de Arizona'daki Mt. Lemmon SkyCenter gözlemevindeki araştırmacılar tarafından keşfedildi ve NASA'nın Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi''ne (CNEOS) göre en son 1 Mart 2015'te Dünya'nın yanından geçti. Asteroidin bir sonraki yakın geçişinin ise 25 Mayıs 2029'da olacağı tahmin ediliyor.

NASA, Dünya'nın 193 milyon km yakınına gelen herhangi bir uzay nesnesini "Dünyaya yakın bir nesne" ve 7.5 milyon km içindeki herhangi bir hızlı hareket eden nesneyi "potansiyel olarak tehlikeli" olarak işaretliyor. Nesneler işaretlendikten sonra ise gökbilimciler onları yakından izliyor.

ASTEROİTLERE KARŞI HAREKETE GEÇTİLER

Dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları, Dünya tehdit edecek bir nesneyi yolundan saptırmanın yolları üzerinde çalışıyorlar. Örneğin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 24 Kasım 2021'de tehlikeli olmayan bir asteroidi rotasından saparak yönlendirmeyi planlayan Double Asteroid Redirection Test (DART) görevinin bir parçası olarak uzay aracı fırlatmıştı.

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Yakın bir zamanda ise Çin'in asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmeye çalıştığı aktarılmıştı.

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