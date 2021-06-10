Endişelendiren açıklama: Koronavirüs mutasyonu hamilelerde ölümü artırdı

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, pandeminin başından bu yana Ankara Şehir Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi'nin Covid-19'lu gebelere ve anne adaylarına katkı sağladığını bildirdi. Tekin, "Pandeminin ilk gününden bugüne kadar yaklaşık bin 500 koronavirüs şüpheli annemizin 800'ünün doğumunu gerçekleştirdik. Halen de Covid-19 için ayırdığımız özel servisimizde pozitif annelerimizi takip etmekteyiz. Bugün itibari ile serviste 15 gebe veya doğum yapmış annemiz var. Ankara Şehir Hastanesi büyük bir kampüs olduğundan Covid-19'a özel ayrılan yoğun bakımlar diğer kulelerde mevcut. O kulelerdeki yoğun bakımlara yolladığımız gebe sayısı da 8. Ne yazık ki geçen sene marttan, bu sene marta kadar baktığımızda yeni doğum yapan ya da gebelik esnasında toplamda 5 anne hayatını Covid-19 sebebiyle kaybetmiş. Ama bu sene mart ayından itibaren sadece 2 ay içerisinde 5 anne ölümü gerçekleşti. Biz bunu biraz da mutasyona bağladık. Çünkü bu mutasyon daha ağır seyrediyor ve bundan dolayı yoğun bakıma giden anne sayımızda artış oldu. Elimizden geldiğince gebelerimizi ve annelerimizi sıkı bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz" dedi.