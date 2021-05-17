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Endişelendiren manzara! İlk günden sokaklara akın ettiler

17.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 3 hafta devam eden tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Caddelerin dolup taştığı kademeli normalleşmenin ilk gününde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsememesi görenleri endişelendirdi.

Endişelendiren manzara! İlk günden sokaklara akın ettiler

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma, bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kentte yoğunluk gözlendi. Vatandaşlar, işlek cadde ve meydanlarda banklarda oturup sohbet etti, sıcak havanın keyfini çıkardı.

"EVDE HANIMLA DÖVÜŞÜRDÜK ŞİMDİ BANKTA SOHBET EDİYORUZ"

Sabah erken saatte dışarı çıktığını ifade eden Recep Çağlayan, “Evde otura otura yürümeyi unutmuşum. Çok şükür bitti kısıtlamalar yavaş yavaş yürümeye başladık. İnşallah Allah tez zamanda bu hastalığı üzerimizden alır, özgürlüğümüze kavuşuruz. Özledik, havayı özledik, toplumu özledik. Sabah 07.00’de çıktım bahçede oturdum. Saat 10.00 gibi de arabaya atlayıp şehre geldim. Evde otururken hanımla dövüşürdük şimdi oturmuş bankta sohbet ediyoruz. Kavga dövüş bitti. Çok özlemişim gezmeyi, dışarıya çıkmayı” dedi.

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"YATMAKTAN HASTA OLDUM"

Abdulkadir Gözeçarpan da sabah erkenden çıkıp bütün parkları gezmeye gittiğini belirterek, “17 gün boyunca yattım yattım ve hasta oldum. Gezmem lazım gezecek gidecek yer yok ama devletin dediğine uymak zorundayız. Ekmek almaya gittik arada. Sabah saat 07.00 gibi çıktım. Çok özlemişim gezmeyi, bütün parkları gezdim hala yorulmadım. Çok kalabalık dışarısı ama insanlar kurallara uymuyor. Gençler özellikle gizlice pavyon açıyor, disko açıyor. Yapmasınlar biraz sabretsinler pandemi bittikten sonra herkes istediğini yapar” ifadelerini kullandı.

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GAZİANTEP'TE DE AYNI MANZARA!

Gaziantep’te tam kapanma sürecinin sona ermesiyle vatandaşlar kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun arttığı anlarda cadde, zaman zaman bariyerle kapatıldı.

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1 Haziran'a kadar sürecek olan 'kademeli normalleşme' döneminin ilk gününde vatandaşlar alışveriş için Gaziler ve Karagöz caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunlukta çoğu vatandaşın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluğun arttığı anlarda zaman zaman çarşı girişlerini bariyerle kapattı.

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"17 GÜNLÜK HASRETİ GİDERDİK"

Eskişehir’de tam kapanma sürecinde evlerinde sıkılan insanlar, Hamamyolu’na akın etti. Günler sonra sokağa çıkan Eskişehirliler, şeritleri göremeyince oturmanın yasak olduğunu bilmediği banklarda oturarak bir süredir görüşemediği arkadaşlarıyla sohbet etti, çay içti, güzel havanın tadını çıkardı.

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Banklarda oturan vatandaşlar, dışarı çıkamadıkları günlerde çok sıkıldıklarını, ancak en azından virüsün yayılmasının yavaşlaması sağlandığı için kısıtlamadan dolayı memnun olduklarını söyledi. Tam kapanma sonrası dışarı çıkabildiği için kendini iyi hissettiğini dile getiren bir vatandaş, “17-18 günlük hasreti giderdik. Arkadaşlarımıza selam olsun. İyiyiz, şükür sağlığımız da yerinde. Kısıtlamada çok sıkılmıştık. Emekliyiz, bir iş yapmıyoruz. Buraya geliyoruz çay içiyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, tekrar evimize kapanıyoruz” sözlerini kullandı.

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ANTALYALILAR SAHİLLERİ DOLDURDU

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından Antalya'da cadde ve sokaklar boş kalırken plajlar dolup taştı. Her yaştan Antalyalı, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimisi eşiyle birlikte sahilde oturup manzarayı izledi, kimisi de çocuğuyla birlikte denize girdi. Sahilde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturan Antalyalılar, denizi ve dalgaların sesini özlediklerini belirtti. Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük süreçte evlerinde oturduklarını aktaran kent sakinleri, pandeminin yayılma hızının yavaşlaması için üstlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.

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SOKAKLARA AKIN ETTİLER

Kademeli normalleşmenin ilk gününde Zonguldak kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Kapanmanın kalkması ile birlikte vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Banka ve postane önünde uzun kuyruklar oluşturuldu. Vatandaş kalabalığının yanı sıra caddede araç trafiği de oluşurken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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HAREKETLİLİK SABAHIN İLK SAATLERİNDE BAŞLADI

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, Sinop'ta sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi. Kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın sona ermesi ile Sinop’ta vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. Yeni haftanın ilk gününde Sinop’ta yaşayan vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Ana cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluştu. Fatura ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

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DENİZE HASRET KALANLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de vatandaşlar dışarıya akın etti. Sokak aralarında yaşanan hareketliliğin yanı sıra deniz havasına hasret kalan vatandaşlar ise sahil alana akın etti. Kaç zamandır bomboş durumda bulunan Süleymanpaşa sahili, vatandaşların akın etmesi ile dolup taştı.

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17 GÜNÜN ACISINI ÇIKARDILAR

Tam kapamada denize giremeyen sahilin tadını çıkaramayan Bodrumlular kısıtlama biter bitmez sahillere akın etmeye başladı. Vatandaşlar şemsiye ve sandalyelerini alarak sahile indi. Hava sıcaklığının 28 derece olması nedeniyle denize giren vatandaşlar bol bol yüzdü. Bazı vatandaşlar sahilde kitap okurken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına uyarak güneşlenmeyi tercih etti.

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DÜZCE'DE ÜRKÜTEN YOĞUNLUK

Tam kapanma sebebiyle boş kalan cadde ve sokaklar tekrardan hareketlendi. Düzce’de vatandaşlar kapanma sürecinin ardından sokakları doldururken, kent genelindeki işlek noktalarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Uzun bir aradan sonra güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, banka, postane gibi kurumların önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bir anda oluşan yoğunluk sebebiyle işlek noktalarda sosyal mesafe ise zaman zaman sıfıra kadar düştü.

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BERBER VE KUAFÖRLERE KOŞTULAR

Tam kapanmanın ardından kuaför ve berberler de bugün açıldı. Bayramı buruk geçiren berberler 17 gün sonra siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı. Isparta’daki berberlerde de ilk gün yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, 17 günlük aranın ardından açılan berber ve kuaförlere akın etti. Bu yüzden berber ve kuaförlerde yoğunluk oluştu.

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İSTANBULLULAR SOLUĞU TAKSİM'DE ALDI

Bugün itibariyle kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlaması da hafta içi belli saatlerde yeniden kaldırıldı. 17 gündür sadece turistlerin ziyaret edebildiği Taksim’de ise dikkat çeken yoğunluk oluştu. Havanın da ısınmasıyla birlikte yabancı turistlerin yanında vatandaşlar da Taksim ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de de vatandaşlar kapanma sürecinin ardından sokakları doldururken, kent genelindeki işlek noktalarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Uzun bir aradan sonra güneşli havayı da fırsat bilen Aydınlılar park ve bahçelere akın ederken, banka, postane gibi kurumların önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bir anda oluşan yoğunluk sebebiyle işlek noktalarda sosyal mesafe ise zaman zaman sıfıra kadar düştü.

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HEM TEMİZ HAVAYA DOYDULAR HEM BORÇLARINI ÖDEDİLER

Isparta’da tam kapanmanın ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Temiz hava almak isteyen vatandaşlar parklarda oturarak, vakit geçirdi. Kent merkezinde tam kapanmanın ardından yaya ve araç yoğunluğu da yaşandı. Özellikle banka, döviz büroları ve fatura ödeme noktalarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Emniyet ekipleri de kent merkezinde sürekli olarak vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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"İNSANLAR BAZEN ÖLÜMÜ HAK EDİYOR"

Sakarya'da 20 gün önce virüsü atlattığını aktaran ve dışarıya çıktığında gördüğü yoğunluk karşısında şaşıran 48 yaşındaki Tuncay Kaçar, “Virüsle ilgili konuşmak istiyorum çünkü aşırı derecede gözüm korktu. Caddeyi görüyorsunuz zaten. Girmek istedim ve giremedim. 20 gün önce bu virüsü atlattım. Ancak kendime geldim. Bu insanlar hala buna inanmamakta direniyorlar. Hala devletin izin vermiş olduğu kurallara da uymak istemedikleri için mücadele ediyorlar. Söylenecek başka da bir şey yok gibi gözüküyor. İnsanlar bazen ölümü hakkediyor. İşte buradalar. Gidin biraz kardeşim, dinlenin bu ne ya? Başıboş insanlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

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"ADIM ATACAK YER YOK, KORKTUM GERİ DÖNÜYORUM"

Kendisinin para çekmek için dışarıya çıktığını ifade eden Kaçar, “Paraya ihtiyacım vardı. Nakit para çekmek için çıktım. Bir de ayakkabı alayım kendime dedim ama görüyorsunuz ki adım atacak yer yok. Korktum ve caddenin başından geri döndüm. Şimdi de eve gideceğim kapatacağım kendimi. Benim sağlığım için doğru olan da bu. Biraz daha duyarlı olalım. Biraz daha dikkatli olalım. Biz birbirimizi koruruz ancak duyarlı olursak kendimize sahip çıkabiliriz. Bu şekilde birbirimizi koruyamayız. Nasıl koruyacağız ki?” diye konuştu.

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DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Gaziantep Bursa tam kapanma

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