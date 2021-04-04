HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

04.04.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Endonezya’nın Flores Adası’nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

Endonezya’nın Flores Adası’nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Jati, sel ve heyelanlardan Flores Adası’nın doğusundaki Lamanele köyündeki en az 49 ailenin etkilendiğini ifade ederek, "Lamanele köyünde düzinelerce ev çamura gömüldü, birçok ev selden etkilendi” dedi. Flores’in doğusundaki Adonara Adası’nda sel nedeni ile bir köprünün çöktüğünü belirten Jati, arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Endonezya’da sel felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı varEndonezya’da sel felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DOĞU TİMOR'DA 8 CAN KAYBI

Doğu Timor Başbakan Yardımcısı José Reis yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar ve seller nedeni ile birçok can kaybı yaşandığını belirterek, "Çöken yollar, devrilen ağaçlar bazı bölgelere erişimi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Reis ayrıca, sel ve heyelanları Doğu Timor’da 40 yılın en kötü felaketi olarak nitelendirdi.

Şiddetli yağışların Doğu Timor’un başkenti Dili yakınlarında meydana gelen heyelanda aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede şiddetli yağış sonrası elektrik kesintisi yaşandığı ve Devlet Başkanlık sarayının sular altında kaldığı belirtildi.

ENDONEZYA VE DOĞU TİMOR'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDEBİLİR

Endonezya hava ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, tropikal bir siklonun Nusa Tenggara eyaletinin güney kesimi ile Doğu Timor’un kuzey kıyısı arasındaki Savu Boğazlarına yaklaştığını ve siklonun daha fazla yağmur, dalga ve rüzgar getirebileceği konusunda uyardı.

(İHA)

9abbcd76-0d2c-412e-83a0-50f73287f48d

bd613b69-c285-49ea-bb2b-cfc578cbf085

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Komşudaki seçimlerin kazananı belli olduKomşudaki seçimlerin kazananı belli oldu
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
sel Endonezya

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Bulgaristan'daki genel seçimi sandık çıkış anketine göre Borisov'un lideri olduğu parti kazandı

Komşudaki seçimlerin kazananı belli oldu

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Dünyanın en önemli noktasıydı! Fatura ilk kadın kaptana kesildi

İlke imza atmıştı! Fatura ona kesildi

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor | MSÜ 200 sözleşmeli personel alımı şartları

MSÜ 200 sözleşmeli personel alımı yapacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.