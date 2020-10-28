Enerjiniz artacak... 28 Ekim 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 28 Ekim 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları! 28 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın. Günlük Burç Yorumları (28 Ekim 2020 Çarşamba) 28 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Çarşamba günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 28 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 11.44'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerji düşüklüğü, dağınıklık söz konusu olabilir. Rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Bu saatten sonra ise ilişkilerde hızlı değişimler, hızlı gelişmeler yaşanabilir. Önemli tanışmalar yaşayabilirsiniz. Bazı Koçlar, ilişki ve ortaklıklarda takıntı durumlarına dikkat etmeli. Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 11.44'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ileriye yönelik düşünceler artabilir. Sorumluluklarınızda ve çalışma ortamında dağınıklık söz konusu olabilir. Bu saatten sonra ise sezgileriniz güçlenebilir, akıl ve sezgiler çatışabilir. Rahatlamaya odaklanmak ve stresli durumların içinde pasif kalmamak daha faydalı olacaktır. Denge zamanı. Burçlara göre diyet nasıl yapılır? Kilo almaya müsait burçlar hangileri? Burçlara göre kilo aldıran yiyecekler İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 11.44'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Bu saatten sonra ise aşk ve arkadaşlık ilişkileri, sosyal ilişkiler öne çıkıyor olacak. Sevilme, değer görme isteği artabilir. Daha flörtöz olabilir, ilişkilerde farklı seçeneklere sahip olabilirsiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 11.44'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kendinize ve kendi huzurunuza odaklanmak, negatif enerji veren kişi ve ortamlardan uzak kalmaya çalışmak faydalı olabilir. Bazı noktalarda umursamaz davranmak daha iyi olacaktır. Bu saatten sonra ise hedeflerinize ve kararlarınıza odaklanabilirsiniz. Kadınlarla ilişkiler, annelik ve ebeveynler öne çıkabilir. Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 11.44'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar karamsarlık ve enerji düşüklüğüne açık olabilirsiniz. Akışa teslim olma yerine koşulları yönetme isteğiniz artabilir fakat sonuç almanız zor olacaktır. Bu saatten sonra ise sezgileriniz güçlenecek, kalpten veya akıldan geçirdiğiniz şeyler önünüze gelecektir. Düşüncelerinize ve sözlerinize dikkat etme zamanı. Dua ve dileklerde bulunmalı. Dolunay var... 26 Ekim - 1 Kasım haftalık burç yorumu (2020) Ekim'in son haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor? Başak Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 11.44'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerde gizli durumlar, kafa karışıklığı ve belirsizlikler olabilir. Bu saatten sonra ise açık ve net olmanız, akılcı riskler almanız gerekebilir. Borç alma-verme, taksitli harcamalar ve krediler sorun getirebilir, dikkat.