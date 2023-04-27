HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enfeksiyon gastroenterit nedir? Gastroenterit belirtileri neler? Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Enfeksiyon gastroenterit nedir? Gastroenterit belirtileri neler? Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

27.04.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyon gastroenterit enfeksiyonunun ne anlama geldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna dair yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Bakan Koca, "Sağlık durumu gayet iyi geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenteritin etkisi azalmış durumda, en kısa zamanda programlarına devam edecekler." dedi. Peki, Enfeksiyon gastroenterit nedir, belirtileri nelerdir?

Enfeksiyon gastroenterit nedir? Gastroenterit belirtileri neler? Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Enfeksiyon gastroenterit ile ilgili araştırmalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklama sonrası hız kazandı. Sağlık Bakanı Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Koca, 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm, sizlere selamı var. Sağlığı ile ilgili birazdan bilgi vermeye çalışacağım.' diyerek detayları aktardı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın En kısa zamanda programlarına devam edeceğini de söyledi. Peki, Enfeksiyon gastroenterit nedir? Belirtileri ve tedavi nelerdir? İşte ayrıntılar...

GASTROENTERİT NEDİR?

Gastroenterit kusma ve ishale neden olan ve çoğunlukla bebek ve çocuklarda görülen bağırsak enfeksiyonudur. Sıcaklarda bu hastalığın görülme oranı artar. Çünkü mikroorganizmalar sıcak havalarda kolayca çoğalarak gastroenterit dediğimiz bağırsak enfeksiyonuna yol açabilmektedir.

GASTROENTERİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastroenterit belirtileri:

Sulu, genellikle kanlı olmayan ishal (kanlı ishal genellikle farklı, daha şiddetli bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir.)
Karın krampları ve ağrıları
Mide bulantısı, kusma veya her ikisi
Ara sıra kas ağrıları veya baş ağrısı
Düşük dereceli ateş
Bazen iştah kaybı, mide rahatsızlığı, eklem ve baş ağrısı olabilmektedir.

GASTROENTERİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Gastroenterit için esas tedavi hastalığı engellemeye yöneliktir. Kirli olabilecek yiyecek ve sudan kaçınmanın yanı sıra, sık sık el yıkamak bu sorundan korunmak için çok iyi bir yöntemdir. Hastalık nedeniyle sıvı kaybı yaşanacağı için su tüketimi önemlidir.

İçilecek en iyi sıvılar şu şekildedir:

Temiz ve kaynağı bilinen şişe sular.
Eczaneden alınan hazır karışımlar.
Elektrolit değişimine yardımcı olabilecek gerçek spor içecekleri.
Zencefil ve nane gibi mideyi sakinleştirmeye ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilecek bitki çayları (yüksek oranda kafeinli çaylardan kaçınılmalı).

BAKAN KOCA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Koca 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm, sizlere selamı var. Sağlığı ile ilgili birazdan bilgi vermeye çalışacağım.' dedi.

Bakan Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Sağlık durumu gayet iyi geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenteritin etkisi azalmış durumda, en kısa zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine selam gönderen tüm hemşehrilerine selamlarını gönderdi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK şehit ettiHırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK şehit etti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibimKılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim
Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.