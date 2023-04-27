Enfeksiyon gastroenterit nedir? Gastroenterit belirtileri neler? Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Enfeksiyon gastroenterit ile ilgili araştırmalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklama sonrası hız kazandı. Sağlık Bakanı Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Koca, 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm, sizlere selamı var. Sağlığı ile ilgili birazdan bilgi vermeye çalışacağım.' diyerek detayları aktardı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın En kısa zamanda programlarına devam edeceğini de söyledi. Peki, Enfeksiyon gastroenterit nedir? Belirtileri ve tedavi nelerdir? İşte ayrıntılar...

GASTROENTERİT NEDİR?

Gastroenterit kusma ve ishale neden olan ve çoğunlukla bebek ve çocuklarda görülen bağırsak enfeksiyonudur. Sıcaklarda bu hastalığın görülme oranı artar. Çünkü mikroorganizmalar sıcak havalarda kolayca çoğalarak gastroenterit dediğimiz bağırsak enfeksiyonuna yol açabilmektedir.

GASTROENTERİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastroenterit belirtileri:

Sulu, genellikle kanlı olmayan ishal (kanlı ishal genellikle farklı, daha şiddetli bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir.)

Karın krampları ve ağrıları

Mide bulantısı, kusma veya her ikisi

Ara sıra kas ağrıları veya baş ağrısı

Düşük dereceli ateş

Bazen iştah kaybı, mide rahatsızlığı, eklem ve baş ağrısı olabilmektedir.

GASTROENTERİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Gastroenterit için esas tedavi hastalığı engellemeye yöneliktir. Kirli olabilecek yiyecek ve sudan kaçınmanın yanı sıra, sık sık el yıkamak bu sorundan korunmak için çok iyi bir yöntemdir. Hastalık nedeniyle sıvı kaybı yaşanacağı için su tüketimi önemlidir.

İçilecek en iyi sıvılar şu şekildedir:

Temiz ve kaynağı bilinen şişe sular.

Eczaneden alınan hazır karışımlar.

Elektrolit değişimine yardımcı olabilecek gerçek spor içecekleri.

Zencefil ve nane gibi mideyi sakinleştirmeye ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilecek bitki çayları (yüksek oranda kafeinli çaylardan kaçınılmalı).

BAKAN KOCA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Koca 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm, sizlere selamı var. Sağlığı ile ilgili birazdan bilgi vermeye çalışacağım.' dedi.

Bakan Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Sağlık durumu gayet iyi geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenteritin etkisi azalmış durumda, en kısa zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine selam gönderen tüm hemşehrilerine selamlarını gönderdi."

