'Enflasyon' sözleri üzerine harekete geçildi! MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi. Gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın haberi şu sözlerle duyurdu:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

ENFLASYON AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, enflasyon ile ilgili şunları söylemişti:

“Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

